Manta FC eliminado de la Copa Ecuador 2025 y agrava su crisis en el fútbol ecuatoriano

El Manta FC quedó eliminado de la Copa Ecuador 2025 tras caer 1-0 ante San Antonio, equipo dde la Serie B, en el estadio Olímpico de Ibarra. El único gol del partido, anotado por Saenddy Yánez en el primer tiempo, selló la sorpresiva victoria del conjunto imbabureño. Esto como parte de los dieciseisavos de final del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El equipo atunero, dirigido por Efrén Mera, afrontó el encuentro con un plantel alterno, priorizando el descanso de sus titulares para la Liga Ecuabet. En dicho certamen ocupan la penúltima posición con 24 puntos. La derrota y eliminación de la Copa Ecuador agrava la crisis futbolística del Manta FC. El equipo celeste no logra consolidar su rendimiento ni en el campeonato nacional ni en la Copa Ecuador.

Manta FC marcó debut y despedida en la Copa Ecuador

San Antonio, por su parte, avanza a los octavos de final, donde enfrentará a Liga de Quito, uno de los favoritos del torneo. El equipo de Ibarra, que milita en la Serie B, demostró solidez defensiva. Por ello aprovechó su oportunidad para eliminar al conjunto manabita, generando sorpresa en el fútbol ecuatoriano. La ciudad de Manta se quedó sin representantes en la Copa Ecuador 2025.

El otro equipo de la ciudad, Delfín SC, también fue eliminado en esta fase por Deportivo Santo Domingo, club de la provincia Tsáchila de Segunda Categoría. Estas derrotas reflejan el dominio inesperado de equipos de divisiones menores en el torneo. La Copa Ecuador, que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol ecuatoriano.

El próxima rival será Liga de Quito

En el contexto de la Liga Ecuabet, el Manta FC enfrenta un panorama complicado. Con solo 24 puntos, el equipo se encuentra en la penúltima posición de la tabla, luchando por evitar el descenso. Su próximo desafío será este domingo, cuando visite a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un encuentro clave para intentar revertir su situación en el torneo local.

La eliminación en la Copa Ecuador profundiza las dificultades del Manta FC, que no logra encontrar regularidad en su juego. La dirigencia y el cuerpo técnico enfrentan el reto de rearmar la estrategia para lo que resta de la temporada. Los hinchas atuneros esperan una reacción que permita al equipo recuperar su competitividad. El torneo continúa destacando por su carácter inclusivo y dar oportunidades a equipos de menor jerarquía.