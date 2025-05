El Manta FC vence a Mushuc Runa y se aleja lentamente del fondo de la tabla en la LigaPro

El Manta FC logró una sufrida victoria por 2-1 ante Mushuc Runa en el estadio Jocay. Dicho encuentro correspondía a la fecha 12 de la LigaPro 2025. Con un doblete de Daniel Valencia, el equipo celeste sumó tres puntos clave para alejarse de los últimos lugares de la tabla. Ahora se ubica en la posición 12 con trece puntos. El partido, disputado en la ciudad de Manta, mostró a un equipo atunero decidido a mejorar su irregular campaña.

Los goles llegaron en los minutos 43 y 45 del primer tiempo. Ambas anotaciones, obras del delantero Daniel Valencia, uno de los máximos artilleros del torneo. A pesar del esfuerzo de Mushuc Runa por remontar, el descuento llegó tarde. A los dos minutos del segundo tiempo, con un tanto de Cristhian Penilla, el cuadro visitante anotó el descuento. Bajo la dirección técnica de Efrén ‘Cachorro’ Mera, el Manta FC ha enfrentado una temporada de altibajos.

Manta FC se hizo respetar ante Mushuc Runa

La victoria, ante Mushuc Runa, representa un alivio para el equipo atunero, que buscaba consolidarse tras semanas de presión por su cercanía a la zona de descenso. El estadio Jocay, con una asistencia moderada, fue testigo de un encuentro donde los locales supieron capitalizar sus oportunidades en el momento justo. Al escenario deportivo no llegaron más de 2 mil personas.

Por su parte, Mushuc Runa, dirigido por Ever Hugo Almeida, no logró mantener la consistencia en el campo, especialmente en el primer tiempo, lo que permitió al Manta FC tomar ventaja. El equipo ambateño, que también lucha por escalar posiciones, no pudo revertir el marcador pese a su reacción en la segunda mitad.

El contexto de la LigaPro 2025 muestra una competencia reñida, con equipos como Manta FC y Mushuc Runa peleando por mantenerse fuera de los puestos de peligro. La tabla de posiciones refleja una lucha constante en la media y baja tabla. Allí cada punto es vital para los objetivos de permanencia y clasificación a torneos internacionales.

Un triunfo que da tranquilidad en el equipo atunero

En la próxima fecha, el Manta FC enfrentará un duro reto al visitar a Aucas en Quito, un equipo que ha mostrado solidez en condición de local. Por su lado, Mushuc Runa recibirá a Orense en Riobamba, con la obligación de sumar para no complicar su situación en el torneo. El cuadro del ‘Ponchito’, luego de enfrentar al Manta FC viajó a Argentina.

Este martes el equipo ambateño disputará un encuentro por Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe de Argentina. Este triunfo del Manta FC no solo refuerza la confianza del plantel, sino que también destaca el papel de Daniel Valencia como pieza clave en la ofensiva celeste. Con 13 puntos, el equipo atunero mira hacia adelante.

La LigaPro 2025 continúa su curso con partidos que prometen emociones, mientras los equipos ajustan estrategias para alcanzar sus objetivos. El Manta FC, con esta victoria ante Mushuc Runa, da un paso importante en su lucha por la estabilidad en el campeonato ecuatoriano.