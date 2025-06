El comunicador manabita Jalim Linzán contará su proceso como paciente bariátrico: “Me estaba costando vivir”

El comunicador manabita y preparador de reinas Jalim Linzán se sometió a una cirugía bariátrica para perder peso, el reciente fin de semana.

Conocido en la provincia por su trayectoria en medios de comunicación y certámenes de belleza, Linzán goza también de notoriedad en las redes sociales, por lo que este proceso de adelgazamiento lo compartirá a través de un documental. Según dijo, estrenará un capítulo cada miércoles, con el objetivo de motivar a otras personas que atraviesan la misma situación que él.

Jalim Linzán no se avergüenza

El primer video de su experiencia se publicó el reciente miércoles 18 de junio, donde confesó que tomó la decisión de operarse porque “me estaba costando muchísimo vivir”. En el clip se ve al preparador de reina llegar a una clínica de Portoviejo y someterse a la intervención quirúrgica.

En entrevista con El Diario, Jalim contó que su decisión estuvo motivada por su salud, más no por su apariencia física. “Nunca me he avergonzado de quien soy. Me amo tal cual soy, pero sin duda mi peso no me permite moverme como desearía. Actualmente estoy estudiando artes escénicas y hay cosas de corporalidad que no puedo hacer. Obvio quiero tener un cuerpo más flexible, que me pueda mover y que mi peso este adecuado para hacer esto”, dijo el periodista.

Agregó que debido a su elevado peso ya presenta problemas de salud. “Sufría de apnea de sueño, me dolían muchos las rodillas, no podía caminar. Mi salud estaba empeorando”, destacó el manabita, explicando que desde hace dos años analizaba la opción de someterse a la cirugía bariátrica.

“Miedos (tenía) muchísimos, tengo pensando está operación siquiera más de dos años, ya había tenido acercamientos con doctores. En cuanto a mis expectativas, no busco tener una imagen perfecta para el resto, busco simplemente sentirme bien con mi cuerpo con mi salud, poder moverme. Yo tengo una vida de constante movimiento y lo que quiero es tener un peso adecuado que me permita realizar todo lo que aún me falta por hacer”, precisó.

Quiere compartir su experiencia

Jalim Linzán es muy activo en la red social TikTok, donde comparte principalmente videos bailando y recibe comentarios positivos y negativos. Explicó que muchos de sus seguidores tienen también problemas de sobrepeso, por lo que su objetivo siempre ha sido inspirarlos. “Muchas de estas personas sienten vergüenza de mostrarse en redes, vergüenza de bailar (…) por eso con este documental le quiero enseñar a la gente que se puede tener una gran personalidad, un gran cuerpo, que se pueden hacer miles de cosas“, dijo.

Jalim Linzán se mueve en el mundo de la belleza

Actualmente, Jalim Linzán es parte de la Escuela de Reinas KB de Portoviejo, por lo que se mantiene activo en el mundo de la belleza y las pasarelas. Según dijo, su peso nunca le ha sido un impedimento para desarrollar este tipo de actividades.

“Me siento muy orgulloso de haber entrado en un mundo, donde la belleza se trata de ser delgado. Yo, tal cual soy con mi cuerpo, conquiste ese mercado. El año pasado, el haber formado parte del reality de reina de Portoviejo como coach, también nos dio más visibilidad. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado siendo talla plus”, destacó.

¿Qué son las cirugías bariátricas?

Las cirugías bariátricas son procedimientos quirúrgicos diseñados para tratar la obesidad severa, ayudando a los pacientes a perder peso al modificar el sistema digestivo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomiendan cuando el índice de masa corporal (IMC) supera los 40 kg/m², o 35 kg/m² con condiciones asociadas como diabetes tipo 2 o hipertensión, y otras terapias han fallado.

Tipos comunes incluyen el bypass gástrico, la manga gástrica y el anillo gástrico ajustable, que reducen el tamaño del estómago o alteran la absorción de nutrientes. Se realizan bajo supervisión médica estricta, con seguimiento postoperatorio. Actualmente, estos procedimientos se han popularizado entre la población ecuatoriana, sin embargo, especialistas advierten que solo se recomienda a personas con obesidad.

Este tipo de procedimientos pueden provocar afectaciones graves en la salud si no se tiene acompañamiento médico, como deficiencias nutricionales, anemia u osteoporosis. La mortalidad es baja, alrededor de 0.1-0.5%, pero depende de la salud previa del paciente. (13).