El Liverpool acuerda el fichaje de Florian Wirtz con el Bayer Leverkusen

El Liverpool FC llegó este viernes a un acuerdo con el Bayer Leverkusen para fichar a Florian Wirtz, talentoso mediapunta alemán de 22 años, para las próximas cinco temporadas. El elenco londinense publicó videos y fotografías del excompañero de Piero Hincapié.

“El mediapunta de 22 años firmó un contrato a largo plazo con los ‘reds’ después de acordar los términos personales y pasar con éxito el examen médico”, se limitó a decir el Liverpool en su página web. “Wirtz se convierte en la última incorporación al equipo de Arne Slot en lo que va de verano”, añadió la nota de prensa en alusión a Jeremie Frimpong.

Poco después de firmar el contrato con el club inglés, Wirtz hizo declaraciones a sus medios oficiales. “Me siento muy feliz y orgulloso. Por fin se ha concretado, y lo he estado esperando durante mucho tiempo. Por fin se ha concretado y estoy muy feliz”, comentó al respecto.

“Estoy muy emocionado por una nueva aventura. Esto también era algo muy importante en mis pensamientos. Quiero algo completamente nuevo, dejar la Bundesliga y unirme a la Premier League”, agregó .”Veré cómo puedo jugar ahí. Espero dar lo mejor de mí”, auguró Wirtz.

Signed and sealed ✍️🔴

Your chance to win a shirt signed by Florian Wirtz ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025