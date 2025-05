El juego del calamar: Tercera temporada llega el 27 de junio con nuevo juego mortal

Netflix lanzó el primer vistazo a la tercera y última temporada de El Juego del Calamar, que se estrenará el 27 de junio de 2025, con un clip que muestra un nuevo juego mortal protagonizado por los sobrevivientes. La serie surcoreana seguirá la lucha de Gi-hun (Lee Jung-jae) para detener los juegos y salvar a los participantes. Tras el fracaso de su rebelión en la segunda temporada. El avance, centrado en un desafío con bolas rojas y azules, anticipa el cierre de la historia creada por Hwang Dong-hyuk, consolidando el impacto cultural de la producción.

El clip, compartido por Netflix, presenta un juego donde los jugadores obtienen al azar una bola roja o azul de una máquina de chicles, un mecanismo que determinará su destino en la competencia. Además, incluye imágenes breves de personajes clave, como el Guardia 011/No-uel (Park Gyu-young), y mantiene el suspenso característico de la serie. La trama retoma el intento de Gi-hun por desmantelar la organización detrás de los juegos, liderada por el enigmático Front Man (Lee Byung-hun), quien frustró sus planes al final de la segunda temporada.

Detalles de la tercera temporada

La tercera temporada de El Juego del Calamar promete resolver los conflictos pendientes tras el cliffhanger de la segunda entrega, donde la rebelión de Gi-hun colapsó. La narrativa seguirá explorando temas de desigualdad, moralidad y supervivencia, que han resonado con audiencias globales. El avance sugiere que los nuevos juegos serán igual de intensos, manteniendo la tensión psicológica y visual que definió a la serie. Aunque Netflix no ha revelado el número exacto de episodios, se espera que siga el formato de temporadas anteriores, con 8 a 10 capítulos.

El elenco incluye el regreso de Lee Jung-jae como Gi-hun, Lee Byung-hun como el Front Man y Park Gyu-young como No-uel. Así como otros personajes que han marcado la serie. La producción, dirigida por Hwang Dong-hyuk, continúa apostando por una estética impactante y una narrativa que combina crítica social con entretenimiento de alto voltaje. El clip ha generado expectativa en redes sociales, donde los fans especulan sobre el desenlace de la historia.

Contexto y fenómeno global

El Juego del Calamar se convirtió en un hito cultural tras su estreno en 2021, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en ese momento, con más de 1.650 millones de horas reproducidas en sus primeros 28 días. La primera temporada recibió 14 nominaciones a los Emmy 2022, ganando seis. Se incluye Mejor Actor para Lee Jung-jae y Mejor Dirección para Hwang Dong-hyuk. Su impacto trascendió la pantalla, inspirando tendencias en redes sociales, disfraces y debates sobre desigualdad económica.

La segunda temporada, estrenada en 2024, mantuvo el éxito, aunque dividió opiniones por su enfoque en la rebelión de Gi-hun y un final abierto que dejó preguntas sin responder. La tercera temporada, anunciada como la conclusión definitiva, busca cerrar las tramas pendientes y satisfacer las expectativas de una audiencia global. Netflix ha acompañado el lanzamiento del avance con una campaña promocional que incluye pósters y teasers en plataformas como X, maximizando el alcance del estreno.

Impacto en la industria del streaming

El éxito de El Juego del Calamar consolidó a Netflix como líder en la distribución de contenido no anglosajón. Lo que permitió abrir puertas a otras producciones surcoreanas como Kingdom y All of Us Are Dead. La serie también impulsó la carrera internacional de su elenco y reforzó el modelo de Netflix de invertir en historias locales con alcance global.

La tercera temporada de El Juego del Calamar llega en un momento en que Netflix enfrenta presión para mantener su dominio en el streaming, con competidores como Disney+ y Amazon Prime. El avance del nuevo juego mortal, combinado con el regreso de personajes icónicos, posiciona a la serie como uno de los eventos televisivos más esperados de 2025. Los fans, que han seguido la saga desde su debut, aguardan el desenlace de Gi-hun y la organización detrás de los juegos. Mientras la serie continúa dejando una marca imborrable en la cultura pop.