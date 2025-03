Compártelo con tus amigos:

¡Luz verde al éxito! El Juego del Calamar se dispara como lo más visto en Netflix en la segunda mitad de 2024, dejando a todos alucinando otra vez.

El Juego del Calamar, creado por el surcoreano Hwang Dong-hyuk, se alzó como la serie más vista de Netflix entre julio y diciembre de 2024, disponible globalmente desde su estreno el 26 de diciembre, porque su dosis de tensión y drama sigue enganchando a millones.

No hay quien lo tumbe. El Juego del Calamar temporada 2 llegó el 26 de diciembre de 2024 y, en solo seis días, se convirtió en la serie más vista del segundo semestre en Netflix, con 87 millones de vistas, según el reporte oficial de la plataforma. Este bombazo surcoreano tiene a los fans al borde del sofá, y su reinado no sorprende a nadie.

Los números hablan solos: en menos de una semana, lideró las listas en 92 países. “Squid Game S2 es una locura, no puedo parar de verla”, escribió un usuario en X, reflejando el auge que se vive en redes. La combinación de juegos mortales y crítica social sigue siendo la fórmula ganadora.

El Juego del Calamar, un regreso épico

La primera temporada, estrenada en 2021, ya había puesto el listón alto como la serie más vista en la historia de Netflix, con 2.2 billones de horas acumuladas. La segunda no se queda atrás y, aunque salió casi a fin de año, arrasó con todo. Comparada con éxitos como Bridgerton o Stranger Things, esta entrega demuestra que el fenómeno coreano no pierde fuerza.

La tensión de no saber quién sobrevive, los giros inesperados y ese final abierto de la temporada 2 tienen a todos hablando. Netflix confirmó que la tercera temporada de El Juego del Calamar llega el 27 de junio de 2025, y los fans ya están marcando el calendario. “Es como un vicio, necesito más”, comentó otro usuario en X.

Con 94 billones de horas vistas en total en el segundo semestre de 2024, Netflix celebra un aumento del 5% frente al año anterior. El Juego del Calamar no solo lidera, sino que pone a las series coreanas en el radar mundial. Si aún no te has sumado, ¡corre a verla antes de que todos spoileen el final!