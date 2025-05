El IESS ha realizado 68 trasplantes de órganos en lo que va del 2025, en el HTMC se realizaron diez de estos procedimientos

En el recinto de Higuerones, Los Ríos, la vida de Jaime F. cambió para siempre un día que su presión se disparó a 200. “Me sentí muy mal, tuve que ir al hospital”, recuerda con tristeza. Hipertenso de años, la diálisis se volvió inevitable, pero dañó sus riñones, sumiéndolo en una insuficiencia renal crónica. Tres veces por semana, durante cuatro horas, enfrentaba el agotador procedimiento. “Fue duro, pero nunca estuve solo”, asegura, agradeciendo a su familia, amigos y empresa por su apoyo incondicional. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), le dio una nueva oportunidad.

La llamada que Jaime tanto esperaba llegó un día de 2025. “La doctora me dijo que había un riñón disponible; no lo dudé”, cuenta con una sonrisa esperanzada. El trasplante, uno de los 10 realizados en el HTMC este año, marcó un antes y un después. “Ya no necesito diálisis; espero seguir mejorando”, dice, agradeciendo a Dios y al personal médico del HTMC por su profesionalismo y calidez. En El IESS han realizado 68 trasplantes a nivel nacional en 2025, de estos procedimientos, 10 se realizaron en el HTMC. Cinco de los trasplantes fueron renales y 5 de córnea, según datos oficiales.

El IESS y la esperanza de los trasplantes

El IESS ha transformado vidas como la de Jaime, quien reconoce que estar asegurado fue clave. “Si no, quizás ya estaría muerto”, reflexiona. Los trasplantes de órganos son vitales en Ecuador, donde 1,200 personas esperan un órgano, según el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes (Indot). En 2024, se realizaron 235 trasplantes, un aumento del 15% respecto a 2023, pero la demanda sigue alta. Estos procedimientos no solo salvan vidas, sino que mejoran la calidad de vida y reducen costos en tratamientos prolongados como la diálisis.

La insuficiencia renal afecta a 17,000 ecuatorianos, según el MSP, y el trasplante es la mejor solución a largo plazo. Sin embargo, la donación de órganos sigue siendo un reto: solo el 2% de los fallecidos son donantes potenciales, según Indot. El IESS, con su red de hospitales, lidera estos esfuerzos, priorizando la equidad en el acceso a la salud. En redes sociales, usuarios celebran estos avances, aunque piden más campañas de concienciación para donar.