COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Salud

El hospital del IESS no cuenta con reactivos para realizar los exámenes, aseguran los afiliados

Los afiliados del IESS aseguran que le están reagendando los exámenes para el mes de noviembre. Autoridades guardan silencio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Los afiliados asisten al Hospital del IESS Portoviejo, pero muchos salen decepcionados por la falta de medicinas y reactivos para los exámenes.
Los afiliados asisten al Hospital del IESS Portoviejo, pero muchos salen decepcionados por la falta de medicinas y reactivos para los exámenes.
Los afiliados asisten al Hospital del IESS Portoviejo, pero muchos salen decepcionados por la falta de medicinas y reactivos para los exámenes.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

La falta de medicinas no es el único problema en el hospital del IESS, que también enfrenta carencias de insumos médicos y reactivos de laboratorio. Por esa situación, a los pacientes que deben realizarse exámenes médicos los están reagendando para el mes de noviembre.

A Mirna Lucas, por ejemplo, le agendaron una cita para los exámenes médicos hace tres meses, pero este jueves 21 de agosto, que llegó al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Portoviejo, le dijeron que no podían realizarle los exámenes. “Lo que me dijeron es que no hay reactivos”, señaló Lucas, quien padece de esclerosis sistémica, una enfermedad considerada crónica y cree que el retraso de los exámenes le puede complicar más su salud.

Exámenes básicos

En el hospital del IESS Portoviejo sólo están realizando exámenes básicos de orina y de sangre. “Aquí no hay absolutamente nada. No hay medicinas, lo único que dan es paracetamol, digeril y omeprazol, nada más”, señaló Lucas.

Mirna Lucas, dijo que debe regresar en noviembre porque no le hicieron los exámenes médicos por falta de reactivos.

En su caso, requiere de otro tipo de medicinas que debe comprar en las farmacias particulares y cada semana gasta hasta 100 dólares. Luchas considera injusta esta situación, pues es poco el beneficio que recibe el IESS.

Ramón Roldán, en cambio, debía realizarse rayos X, pero tampoco logró realizarse hasta el próximo mes. El examen de orina que le envió el urólogo, también lo agendaron para noviembre. “No hay reactivos. Está complicada la situación”, señaló el jubilado.

Más de 2,3 millones para compras

La historias de los afiliados y jubilados que llegan al hospital del IESS y salen sin medicinas, sin poderse realizar los exámenes médicos, son a diario. Esto ocurre pese a que la casa de salud, este año ha realizado compras de medicinas, reactivos e insumos, por un monto que supera los 2,3 millones de dólares.

De acuerdo a la información que consta en el Sistema Oficial de Contratación Pública, el hospital del IESS Portoviejo ha subido 20 procesos para la compra de insumos, dispositivos médicos, medicinas y reactivos para diversas áreas. De ellos, seis se están ejecutando los contratos, que suman un monto de 509.796,17 dólares.

Además, ocho procesos están en negociación, por adjudicar, en recepción y en entrega de propuestas, por un monto total de 1’875.364,86 dólares. Los demás procesos han sido declarados desiertos, finalizados y cancelados.

Hasta ahora, las autoridades del hospital y del IESS no se han pronunciado. El Diario solicitó una entrevista, pero no se ha obtenido respuesta.

Problema del IESS a nivel nacional

Aura Mero, es otra afiliada que, asegura, este problema no sólo ocurre en el hospital del IESS Portoviejo, sino también en Manta. A su padre, incluso, tuvieron que realizarse exámenes en un laboratorio particular para poderse realizar una cirugía. “Yo he tenido que viajar a Guayaquil, porque no se consigue cita con los especialista”, señaló.

En el hospital del IESS de Jipijapa, varios afiliados aseguran que existe el mismo problema desde hace varios meses: no hay medicinas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cambiar bruscamente el horario del sueño dificulta la concentración y aumenta la irritabilidad

La dieta mediterránea podría ayudar a reducir el riesgo genético de sufrir Alzheimer

Niña de 11 años que iba en un taxi murió durante una balacera en el suburbio de Guayaquil

Sismo de magnitud 4,4 se registra en las costas de Esmeraldas sin generar alerta de tsunami

Donald Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO