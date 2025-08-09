El hombre araña vuelve a lo clásico: Efectos prácticos en su próxima película de 2026

La próxima película del universo cinematográfico de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day, marcará un cambio significativo al priorizar efectos prácticos en las icónicas escenas de balanceo del superhéroe, según informó AVPasión. Dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la cinta tiene su estreno programado para mediados de 2026 y promete un enfoque más realista en las secuencias de acción, alejándose del predominio de los efectos generados por ordenador (CGI) utilizados en la trilogía anterior.

El cambio busca responder a las expectativas de los seguidores, quienes han expresado su interés por un retorno a técnicas más tradicionales que potencien la autenticidad visual. Este giro creativo también refleja una tendencia en la industria cinematográfica hacia la combinación de efectos prácticos y digitales para lograr un mayor impacto visual. La producción, liderada por Sony Pictures en colaboración con Marvel Studios, representa una evolución en la franquicia tras las películas dirigidas por Jon Watts y protagonizadas por Tom Holland.

Un nuevo enfoque para el trepamuros

La decisión de emplear efectos prácticos en Spider-Man: Brand New Day responde a la intención de Cretton de capturar la esencia física del personaje, especialmente en las escenas de balanceo que han definido a Spider-Man desde sus orígenes. Según declaraciones de fuentes cercanas a la producción, el director busca que las acrobacias sean más tangibles. Las prácticas se realizarán utilizando cables, arneses y escenarios reales en lugar de depender exclusivamente del CGI. Este enfoque recuerda los métodos utilizados en las primeras adaptaciones cinematográficas del personaje. En escenarios como la trilogía de Sam Raimi (2002-2007), que combinaba efectos prácticos con digitales.

Además, la elección de Cretton como director refuerza esta visión. Su experiencia en Shang-Chi demostró su capacidad para equilibrar secuencias de acción espectaculares con narrativas emocionalmente resonantes. La producción también contará con un equipo técnico especializado en acrobacias y efectos físicos.

Expectativas de los fans de Spider-man

El cambio de dirección creativa llega en un momento en que los fans del superhéroe han debatido sobre el uso excesivo de CGI en las películas recientes de Spider-Man. La trilogía de Jon Watts, aunque exitosa en taquilla, recibió críticas por su dependencia de entornos digitales, especialmente en Spider-Man: No Way Home (2021). Según datos de Box Office Mojo, las tres películas protagonizadas por Tom Holland recaudaron más de 2.800 millones de dólares en todo el mundo. Los datos consolidan a Spider-Man como una de las franquicias más rentables de Marvel.

Por su parte, Spider-Man: Brand New Day no solo busca innovar en el apartado técnico, sino también en la narrativa. Aunque los detalles del guion permanecen bajo reserva, AVPasión reportó que la película explorará nuevas facetas del personaje. Además, según se indicó se mantendrá el espíritu de las historias clásicas del cómic homónimo.

Impacto en la industria cinematográfica

La apuesta por efectos prácticos no solo responde a demandas artísticas, sino también a una tendencia más amplia en el cine de superhéroes. Películas como The Batman (2022) y Joker (2019) han demostrado que los efectos prácticos pueden aportar una dimensión única a las producciones de gran presupuesto. Según un informe de Variety, el uso de técnicas mixtas ha incrementado el interés de las audiencias.

Mientras tanto, las autoridades de la industria cinematográfica han destacado la importancia de innovar en las técnicas de producción para mantener la competitividad en un mercado saturado.