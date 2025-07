El futuro de Sarmiento en suspenso: ¿lo quiere el Marsella de De Zerbi?

El Brighton analiza el futuro de Jeremy Sarmiento en medio de rumores europeos

Brighton, Reino Unido. Jeremy Sarmiento, extremo ecuatoriano de 23 años, aún no tiene definido su futuro en el Brighton & Hove Albion, club dueño de su pase. Aunque el técnico Fabian Hürzeler no lo tendría en sus planes para la temporada 2025-2026, esto no ha sido confirmado oficialmente. La incertidumbre crece mientras el jugador continúa bajo contrato con el club inglés hasta 2027.

Desde su llegada al Brighton, Sarmiento ha tenido un camino irregular. Tras compartir vestuario con compatriotas como Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, fue cedido a varios clubes del fútbol británico: Ipswich Town, Burnley y West Bromwich Albion.

Rumores desde Francia y propuestas sin confirmar

El último nombre en sumarse a la lista de pretendientes es el Olympique de Marsella, subcampeón de la Ligue 1. El youtuber deportivo XDote aseguró que existe una propuesta concreta del club francés, dirigido actualmente por Roberto De Zerbi, exentrenador de Sarmiento en el Brighton. No obstante, ningún otro medio ha confirmado esta versión y el Brighton tampoco se ha pronunciado oficialmente.

Periodistas deportivos también han mencionado como posibles destinos el Cardiff City de Inglaterra, el Aberdeen de Escocia. Además, se ha indicado el interés de un club brasileño del que no se conoce nombre y un equipo de Bélgica que tampoco se ha identificado. Estas opciones, aunque diversas, reflejan el atractivo del jugador en varios mercados.

A la espera de una decisión clara por parte del Brighton, el entorno del jugador mantiene la cautela.

Un talento con potencial

La velocidad, regate y visión ofensiva de Jeremy Sarmiento lo convierten en un jugador versátil, capaz de jugar por ambas bandas o incluso como mediapunta. A pesar de su baja estatura, su lectura táctica y movilidad lo han hecho destacar, especialmente en la selección de Ecuador, donde ha sido convocado con regularidad por Gustavo Alfaro y Félix Sanchez Bas.

Con Sebastián Beccacece, actual entrenador de La Tri, Sarmiento tuvo participación en las primeras convocatorias, pero luego no fue convocado.

Leonel Sarmiento, padre de Jeremy, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su hijo y John Yeboah, tras la convocatoria de Darwin Guagua y la presencia de Yeboah en la tribuna durante el partido de Chile con Ecuador.

La imagen estaba acompañada del mensaje: “Van a acabar con una de las mejores generaciones del país solo por querer promocionar jugadores del KFC.”

Jeremy Sarmiento busca continuidad

El futbolista ecuatoriano español necesita consolidar su capacidad goleadora y presencia en partidos exigentes, algo que podría mejorar con mayor continuidad en un equipo donde sea protagonista.

El Brighton, fundado en 1901 y con sede en Brighton & Hove, Sussex del Este, compite en la Premier League, una de las ligas más competitivas del mundo. En ese contexto, no es fácil abrirse camino. Por ello, una posible cesión o venta podría ser una estrategia para relanzar su carrera.

Una decisión que marcará su proyección

Con dos años más de contrato, Sarmiento sigue siendo un activo del Brighton. El club podría optar por otra cesión, una venta definitiva o incluso reincorporarlo, aunque esta última opción parece la menos probable si se confirma que Hürzeler no lo tiene en sus planes, como indican varios periodistas.

Por ahora, el nombre de Jeremy Sarmiento sigue en el radar de varios equipos europeos. Su próximo paso podría ser decisivo para consolidar el talento que desde hace años se le atribuye. Y mientras el mercado de fichajes avanza, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde jugará Sarmiento la próxima temporada?