COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Europa

El fuego en el sur de Francia “ya no avanza” aunque sigue sin estar controlado

El incendio forestal en Corbières, al sur de Francia, ha quemado más de 16.000 hectáreas, siendo el más grave desde 1949, aunque ya no avanza.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Francia enfrenta su peor incendio desde 1949: continúa activo aunque sin avanzar
Francia enfrenta su peor incendio desde 1949: continúa activo aunque sin avanzar

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El incendio que afecta desde el martes 5 de agosto al macizo de Corbières, en el departamento de Aude, al sur de Francia, ha consumido más de 16.000 hectáreas, convirtiéndose en el siniestro forestal más devastador del país desde 1949. Las autoridades informaron este viernes que el fuego “ya no avanza”, aunque no está completamente controlado, y más de 2.000 bomberos siguen trabajando en la zona.

Incendio sin precedentes en Francia

Las llamas, que se iniciaron a inicios de semana, se propagaron con rapidez debido a las altas temperaturas y condiciones de sequedad extrema en el macizo de Corbières. Según informó Christian Pouget, prefecto del departamento de Aude, aún se evalúa el impacto exacto sobre terrenos agrícolas y viñedos, que en una primera estimación alcanzarían unas 900 hectáreas afectadas.

El fuego ha dejado más de 30 viviendas con daños estructurales y unos 40 vehículos completamente calcinados. Además, un fallecido y trece personas heridas, entre ellas dos civiles y un bombero en estado crítico, forman parte del balance provisional de víctimas.

Inicialmente se reportaron tres personas desaparecidas, pero este viernes las autoridades confirmaron que todas han sido localizadas en buen estado.

Recursos desplegados para la emergencia por incendios en Francia

El operativo de extinción continúa con la participación de más de 2.000 bomberos, apoyados por 500 vehículos terrestres y numerosos medios aéreos, entre ellos aviones cisterna y helicópteros especializados. Las tareas se han centrado en contener los focos activos, proteger zonas residenciales cercanas y evitar nuevos brotes impulsados por los vientos cambiantes.

Aunque el frente principal del incendio ya no se expande, las autoridades mantienen la alerta ante posibles reactivaciones, especialmente durante las próximas horas, cuando se esperan condiciones climáticas aún desfavorables.

El primer ministro francés, François Bayrou, se encuentra en la zona supervisando las labores de respuesta. Durante sus declaraciones, afirmó que el siniestro “nos recuerda de forma contundente las consecuencias del cambio climático”.

El cambio climático, en el centro del debate

La magnitud del incendio ha reavivado el debate sobre los efectos del cambio climático en la intensidad y frecuencia de los incendios forestales en Europa. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en redes sociales su solidaridad con Francia y lanzó una advertencia global: “Si no adoptamos medidas rápidas y colectivas, no es cuestión de si habrá nuevas catástrofes, sino de cuándo ocurrirán“.

Expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRAE) han señalado que el sur de Francia es cada vez más vulnerable a eventos extremos debido al aumento de las temperaturas, la disminución de la humedad del suelo y la alteración de los regímenes de lluvia.

El incendio de Corbières supera en superficie quemada a cualquier otro registrado en Francia desde mediados del siglo XX, lo que lo convierte en el más destructivo desde 1949, un año también marcado por una sequía intensa y olas de calor prolongadas.

Impacto ambiental y recuperación en Francia

Además de la pérdida material, los expertos advierten sobre el impacto ecológico a largo plazo, que podría incluir la pérdida de biodiversidad, alteración de ecosistemas y erosión del suelo. El gobierno francés anunció que, una vez controlado el fuego, se pondrá en marcha un plan de recuperación ambiental y agrícola, incluyendo compensaciones para las familias y productores afectados.

La región de Occitania, donde se encuentra el macizo de Corbières, alberga zonas de alto valor natural y reservas ecológicas que podrían haber sido afectadas, aunque aún no se ha completado una evaluación detallada.

Las autoridades también han pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en la zona y mantener la cooperación con las medidas de seguridad establecidas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO