El FC Barcelona inicia la defensa del título de LaLiga ante el Mallorca, este sábado 16 de agosto

El FC Barcelona visita este sábado (12h30 de Ecuador) al RCD Mallorca en el Estadio Mallorca Son Moix, en el partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga, competición que los blaugranas intentarán empezar con buen pie y dar así el primer paso de cara a revalidar el título logrado la temporada pasada, aunque para ello tendrán que derrotar al equipo mallorquín, que espera dar la primera alegría del curso a su afición.

No tendrán un debut sencillo los jugadores de Hansi Flick, que tendrán que visitar un campo difícil como Son Moix para empezar la Liga. Enfrente tendrán al Mallorca de Jagoba Arrasate, que espera este año mejorar la décima posición de la temporada pasada, en el que fue el primer curso del técnico vizcaíno en el banquillo del conjunto balear.

FC Barcelona con pretemporada exitosa

El equipo del entrenador alemán, que también vive su segundo año como ‘culé’, llega a este complicado debut liguero en velocidad de crucero, tras una pretemporada perfecta que cerró el pasado domingo con un contundente triunfo (5-0) frente al Como 1907 de Cesc Fàbregas. El FC Barcelona dejó muy buenas sensaciones en los amistosos de preparación y ahora espera confirmarlas en este primer partido oficial de la temporada.

De cara este choque inicial, Flick podrá contar con el nuevo portero blaugrana Joan Garcia, quien fue inscrito este jueves después de que la Comisión Médica de LaLiga reconociera como larga duración la lesión del capitán Marc-André ter Stegen, operado de la espalda. El guardameta catalán debutará este sábado de manera oficial con su nueva camiseta, como se espera que también lo hagan las dos otras nuevas incorporaciones Marcus Rashford y Roony Bardghji, aunque aún no han sido inscritos, como tampoco Wojciech Szczesny ni Gerard Martín.

Estas han sido las tres incorporaciones del FC Barcelona para intentar revalidar el título de Liga, algo que no consigue desde la temporada 2018-19 con Ernesto Valverde en el banquillo. Con quien no podrá contar Flick es con Iñigo Martínez, quien fue una pieza clave en la consecución del trofeo liguero y que abandonó el club blaugrana para firmar libre por el Al-Nassr, en un movimiento sorpresivo pero que ayudará al club en su intento de tener ‘fair play’ financiero.

Incógnitas y posibles ausencias

La ausencia del central vasco abre un hueco en el once titular del técnico alemán, que se espera que ocupe el uruguayo Ronald Araujo, como ya sucedió el pasado domingo en el Trofeu Joan Gamper. Otra de las incógnitas se encuentra en el puesto de delantero centro, ya que Robert Lewandowski está prácticamente descartado tras no recuperarse de sus molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

Su lugar lo ocupará presumiblemente Ferran Torres, aunque Marcus Rashford fue el elegido en el duelo del pasado domingo frente al Como. Mientras que Fermín López se espera que sea titular en la mediapunta tras anotar dos goles en el choque frente al equipo italiano, con Dani Olmo disponible después de recuperarse de una sobrecarga muscular y poder entrenar con el grupo, aunque algo falto de ritmo.

Así llega el Mallorca

Mientras que en el Mallorca también habrán ausencias destacadas. El centrocampista portugués Samu Costa no estará disponible tras sufrir una contusión con edema en la rodilla izquierda. Además, Jagoba Arrasate ha apartado del equipo a Pablo Maffeo, Cyle Larin y Daniel Luna, abriéndoles la puerta de salida y dejándoles fuera del choque frente al club blaugrana.

En el apartado de altas, la más destacada es la del mediapunta español Pablo Torre, quien abandonó el equipo ‘culé’ este verano y que se medirá a sus excompañeros, amenazando con cumplir con la ley del ex. Además, el club mallorquín firmó libre al portero Lucas Bergström y logró la cesión del delantero Mateo Joseph, aunque se espera que estos dos últimos no sean titulares frente al conjunto catalán.

Los de Jagoba Arrasate volverán a tener una temporada más como referentes a Vedat Muriqi y Sergi Darder, que intentarán empezar la temporada sumando los tres primeros puntos. Enfrente tendrán al FC Barcelona, que este sábado iniciará la defensa al título e intentará empezar a emular el inicio del curso pasado, en el que venció los siete primeros encuentros hasta que cayó derrotado por 4-2 frente al CA Osasuna.

Tardó más el Barça en visitar Mallorca en la pasada campaña, pero en diciembre ganaron con una ‘manita’ (1-5) en feudo balear y, en la segunda vuelta, un único tanto de Dani Olmo (1-0) fue suficiente para lograr otros tres puntos contra los de Arrasate. Así que en Mallorca, a falta de conocer qué jugadores podrán estrenarse o no en esta primera jornada, le tienen ganas a un Barça campeón que debe empezar con fuerza su defensa del título.

Ficha técnica del partido

Posibles alineaciones:

RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Asano, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran Torres.

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Estadi Mallorca Son Moix.

Hora: 19h30 (12h30 Ecuador).