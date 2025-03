Compártelo con tus amigos:

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, dijo a medios de comunicación de su país que no sabe la razón de su retención.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) denunció este jueves que se encuentra retenido en el aeropuerto de la capital de Angola, Luanda.

Así lo confirmó el exmandatario en sus redes sociales, donde detalló que junto a él viajaban “un grupo de políticos” invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro, que él mismo preside.

¿Por qué fue retenido Andrés Pastrana?

Por el momento las autoridades angoleñas no se han manifestado al respecto, lo que despierta preocupación entre la prensa colombiana, que especula los posibles motivos que han llevado a las autoridades angoleñas a retener al expresidente.

La revista ‘Semana’ publicó unas conversaciones con Pastrana, en las que el expresidente colombiano afirma que está “en un cuartico encerrado”.

El político añadió a ese medio que no tiene “ni idea” de por qué le retienen. “Nadie me dice nada ni me explican por qué no me dejan avanzar”, manifestó.

¿Quién es?

Andrés Pastrana fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002. Durante su mandato, su principal desafío fue el conflicto armado con las FARC. Intentó alcanzar la paz mediante negociaciones y estableció una zona desmilitarizada en 1999 para los diálogos de paz, aunque este proceso fracasó.

A nivel económico, impulsó reformas para estabilizar la economía y modernizar el país, además de fortalecer las relaciones internacionales.

Su gobierno también se centró en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad.

Tras dejar la presidencia, Andrés Pastrana siguió con una activa participación en política y diplomacia. Ha sido mediador en procesos de paz internacionales y se ha involucrado en proyectos de integración regional.

Además, el colombiano fundó organizaciones enfocadas en la democracia y derechos humanos.