“El Equivocado”: Ángela Aguilar responde con amor a su relación con Christian Nodal y el público estalla a favor y en contra

El 1 de mayo de 2025, Ángela Aguilar lanzó “El Equivocado”, una canción que, aunque no menciona directamente a Christian Nodal, se acompaña de un videoclip que muestra a la pareja disfrutando de su amor. La canción ha generado reacciones divididas en redes sociales. Hay usuarios apoyando la expresión de sus sentimientos y otros vuelven a criticar las circunstancias que la rodean su relación.

La letra de “El Equivocado”: una declaración de amor

“El Equivocado” es una balada que refleja la conexión emocional entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La letra expresa cómo, a pesar de las críticas y los juicios externos, la cantante se siente segura y amada en los brazos de Nodal. Frases como “El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones” y “Estando en sus brazos me siento segura, cómo me enamoran todas sus locuras” evidencian una declaración de amor sincero y profundo.

El videoclip, muestra imágenes en un yate en el área de Espíritu Santo, muestra a la pareja disfrutando de momentos íntimos, abrazos y besos, con primeros planos del anillo de matrimonio, reforzando la idea de una relación sólida y comprometida.

Reacciones en redes sociales: apoyo y críticas

El lanzamiento de la canción ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios han expresado su apoyo a Ángela Aguilar, destacando su valentía para expresar sus sentimientos a través de la música. Comentarios como “Yo aplaudo su madurez. Ángela rompiendo estigmas” y “Ojalá que ese hombre sepa valorar el gran amor que le tienes y todo el odio que has tenido que soportar” reflejan este respaldo.

Sin embargo, también han surgido críticas, con usuarios acusando a la cantante de ser la causa de la ruptura entre Nodal y Cazzu. Algunos comentarios señalan: “Wey romper una familia y hacer una canción todavía no es hacer las cosas con el corazón no seas naca” y “Como cuando él no le ha compuesto ninguna canción y ahí va la arrastrada a ‘cantar’ una para él”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: una historia de amor en el ojo público

Ángela Aguilar, hija del reconocido cantante de mariachi Pepe Aguilar, es una de las voces más prometedoras del regional mexicano. Desde su debut en 2018 con el álbum Primero soy mexicana, ha sido aclamada por su talento y ha recibido múltiples nominaciones a premios internacionales .

Por su parte, Christian Nodal, originario de Sonora, es conocido por popularizar el “mariacheño”, una fusión de mariachi y banda sinaloense. Desde su éxito con “Adiós amor” en 2017, ha consolidado su carrera con múltiples premios, incluyendo varios Grammy Latinos.

La relación entre Ángela y Nodal se hizo pública en junio de 2024, y en julio de ese mismo año, contrajeron matrimonio. Ocurrió en una ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos. La rapidez de su relación y boda generó especulaciones y críticas. Esto especialmente por parte de los seguidores de Cazzu, ex pareja de Nodal, quien afirmó no haber estado al tanto de la relación antes de su ruptura .

Cazzu: una voz que expresa el dolor de una ruptura

Cazzu, cantante argentina y ex pareja de Nodal, ha expresado su dolor por la ruptura a través de su música. En su canción “La Cueva”, presenta una visión íntima y dolorosa de su experiencia, tocando temas como la responsabilidad afectiva y el sentimiento de abandono. El video de la canción muestra a Cazzu vestida de blanco frente a una casa en llamas, simbolizando la ruptura de su hogar.

Además, en una entrevista, Cazzu declaró que se enteró de la relación entre Nodal y Ángela de la misma forma que el público, desmintiendo las afirmaciones de Ángela de que todos los involucrados estaban de acuerdo y que no se rompió ningún corazón.

La polémica en torno a “El Equivocado”

El lanzamiento de “El Equivocado” ha reavivado la polémica sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Usuarios en redes sociales han comparado la situación con la de Karla Panini, acusando a Ángela de ser la “tercera en discordia” en la relación de Nodal y Cazzu. Algunos incluso han creado canciones satíricas utilizando inteligencia artificial para imitar la voz de Ángela y criticar su papel en la ruptura .

Por otro lado, Christian Nodal ha defendido públicamente a su esposa, asegurando que nunca hubo infidelidad y que Ángela no fue su amante antes de su relación. En una publicación en Instagram, expresó: “Seré muchas cosas, pero infiel no”, y añadió que su prioridad es su familia y su carrera