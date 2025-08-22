El dueño de OnlyFans recibe más de $700 millones en dividendos y alista venta

El dueño de la plataforma OnlyFans, Leonid Radvinsky, obtuvo 701 millones de dólares (598,4 millones de euros) en dividendos, según informó este viernes la compañía a través de la que opera la app, Fenix International.

Este desembolso se correspondió a 497 millones de dólares (424,3 millones de euros) a cuenta de dividendos ‘per se’ más otros 204 millones de dólares (174,1 millones de euros) divididos en cinco tramos y abonados posteriormente.

Piden 8.000 millones de dólares por OnlyFans

Estos pagos coinciden con la posible venta de OnlyFans por 8.000 millones de dólares (6.829 millones de euros). En este sentido, aunque Radvinsky ha recibido distintas ofertas, por el momento, las negociaciones no se han traducido en una operación en firme.

La empresa está tratando de diversificar el negocio atrayendo entrenadores personales, cómicos o cantantes para ampliar su catálogo de servicios e incrementar el número de usuarios.

La plataforma deja millonarias ganancias

OnlyFans registró en el año fiscal concluido en noviembre de 2023 unos beneficios de 485,5 millones de dólares (414,5 millones de euros), un 20% más interanual.

Además, Radvinsky se habría embolsado durante los últimos tres años más de 1.000 millones de dólares (853,7 millones de euros) en dividendos gracias a la participación mayoritaria que adquirió en 2018.

OnlyFans se popularizó durante la pandemia de Covid

OnlyFans es una plataforma de suscripción de contenido en línea lanzada en noviembre de 2016 por Timothy Stokely en Londres, Reino Unido. Inicialmente concebida como un espacio para que creadores de diversos géneros compartieran contenido exclusivo con sus seguidores a cambio de una tarifa mensual, rápidamente ganó popularidad entre creadores de contenido para adultos.

La plataforma permite a los usuarios cobrar entre $4.99 y $49.99 al mes, reteniendo el 80% de las ganancias; OnlyFans se queda el 20%. Su crecimiento se aceleró durante la pandemia de COVID-19 en 2020, alcanzando millones de usuarios y creadores.

Ganan millones gracias a sus suscriptores

Entre los usuarios más exitosos destaca Blac Chyna, quien en 2021 generó aproximadamente 20 millones de dólares mensuales con más de un millón de suscriptores.

Bella Thorne ocupó el segundo lugar ese año, ganando 11 millones de dólares en su primer mes, gracias a su fama previa como actriz. Cardi B también figura entre los líderes, con ingresos estimados de 9.34 millones de dólares mensuales en 2021.

En 2025, la plataforma reporta más de 3.5 millones de creadores activos y 305 millones de usuarios registrados. Tiene un fuerte predominio de hombres (78.9%) entre los suscriptores.

Estados Unidos concentra la mayor parte de su audiencia y creadores. La versatilidad de OnlyFans, que ahora incluye categorías como fitness, música y cocina, ha diversificado su base de usuarios. Sin embargo, el contenido adulto sigue siendo su principal atractivo. (13).