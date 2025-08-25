Defensor ecuatoriano Piero Hincapié cerca de fichar por un club inglés por 60 millones

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié habría solicitado formalmente su salida del Bayer Leverkusen, con la intención de continuar su carrera en la Premier League. Así lo informó este domingo el periodista Christian Martin, de DSports. La operación, que podría concretarse en el actual mercado de fichajes, involucra a un club inglés dispuesto a pagar los más de 60 millones de dólares exigidos por el equipo alemán.

Hincapié, de 23 años y pieza clave en la selección ecuatoriana, ha sido titular indiscutible en el Bayer Leverkusen durante las últimas tres temporadas. En él ha destacado su solidez defensiva y versatilidad como zaguero central y lateral. Su desempeño en la Bundesliga y en competiciones internacionales, como la Europa League, lo ha convertido en un objetivo atractivo para clubes de élite.

Piero Hincapié es titular fijo en el Leverkusen

Aunque el nombre del equipo interesado no ha sido revelado, fuentes internacionales consideran la transferencia como un hecho inminente. El Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2023-2024, valora a Hincapié en al menos 60 millones de euros. Se trata de una cifra que refleja su importancia en el esquema táctico del extécnico del cuadro alemán, Xabi Alonso y su proyección en el fútbol europeo.

La posible salida del ecuatoriano se produce en un momento clave del mercado de fichajes, que cierra el 2 de septiembre en las principales ligas europeas. Aquello acelera las negociaciones para concretar el traspaso. Hincapié llegó al Bayer Leverkusen en agosto de 2021 procedente de Talleres de Córdoba, Argentina, tras destacar en Independiente del Valle en Ecuador.

Otros ecuatorianos han brillado en el fútbol inglés

Desde entonces, ha disputado más de 100 partidos con el club alemán, consolidándose como uno de los defensores más prometedores de su generación. Su posible transferencia a la Premier League representaría un hito para el fútbol ecuatoriano, que ha visto a jugadores como Moisés Caicedo y Antonio Valencia triunfar en Inglaterra.

La Premier League, conocida por su competitividad y alto nivel económico, ha atraído a numerosos talentos sudamericanos en los últimos años. Clubes como Manchester United, Liverpool y Tottenham han mostrado interés en defensores jóvenes, aunque no se ha confirmado cuál de ellos estaría detrás de Hincapié. La operación, de concretarse, sería una de las más costosas para un jugador ecuatoriano en la historia.

El Bayer Leverkusen, por su parte, ya evalúa opciones para reemplazar al defensor, mientras Hincapié se prepara para dar un nuevo paso en su carrera. Las próximas semanas serán decisivas para definir su futuro en el fútbol europeo.