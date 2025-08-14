El Cotopaxi cumple 10 años desde su reactivación eruptiva: volcán y nevado, símbolo de la riqueza volcánica de Ecuador

Hace diez años, el 14 de agosto de 2015, el volcán Cotopaxi inició un nuevo proceso eruptivo tras más de un siglo de tranquilidad.

El Instituto Geofísico recordó los 10 años

El Instituto Geofísico recordó que hace 10 años se reactivó el volcán Cotopaxi. Ese evento marcó su paso de inactividad a un nuevo ciclo vigilado cuidadosamente.

Actualmente, el Instituto Geofísico ‑ EPN continúa su monitoreo constante y reporta niveles bajos de actividad interna y superficial .

El Cotopaxi es volcán y nevado

El Cotopaxi no solo es un volcán activo y peligroso sino también un nevado emblemático. Con una altitud de 5.897 metros sobre el nivel del mar, sobresale como uno de los volcanes más elevados del mundo y el segundo pico más alto de Ecuador.

Su forma casi perfectamente cónica, cubierta de nieve, lo transforma también en un ícono de los nevados andinos .

El retroceso del hielo en el Cotopaxi

La capa de hielo que corona el Cotopaxi ha experimentado un notable retroceso en las últimas décadas. Entre 1985 y 2023, Ecuador perdió el 35.4 % de sus glaciares; el glaciar del Cotopaxi en particular ha disminuido en unos 38.6 %, aunque aún se debate si este descenso se debe al calentamiento global, su actividad volcánica o ambos factores .

Ecuador se localiza en una zona volcánica activa, especialmente a lo largo de la cordillera andina, donde se concentran la mayoría de los volcanes del país, activos, potencialmente activos o inactivos.

El único volcán de la costa está en, Jipijapa, Manabí

Además, en la costa se encuentra un volcán inactivo, el Chocotete, ubicado cerca de Jipijapa en la provincia de Manabí. Es el volcán costero más pequeño y la única formación volcánica de la costa ecuatoriana.

Está ubicado en la provincia de Manabí, a solo 7 kilómetros al oeste de Jipijapa, dentro de la Cordillera Chongón-Colonche, y alcanza unos 400 metros de altitud.

Aunque no hay registros históricos de su erupción, la población local supone que estuvo activo hace varios siglos. Hoy, su cumbre ofrece vistas panorámicas, y es un destino emergente para la escalada recreativa, el ciclismo de montaña y el ecoturismo, destacándose también por sus aguas sulfurosas de propiedades terapéuticas que alimentan baños locales.

Galápagos y Los Andes con más volcanes

En las islas Galápagos, el panorama volcánico sigue presente: volcanes como Marchena, Cerro Azul, Fernandina, Santo Tomás (Volcán Chico), Alcedo, Darwin y Wolf han tenido actividad histórica, confirmando la importancia volcánica de este territorio insular .

En Los Andes, la cordillera ecuatoriana alberga numerosos nevados volcánicos, como Chimborazo, Antisana, Cayambe, Ilinizas, entre otros; algunos aún conservan glaciares, aunque también enfrentan retroceso por el cambio climático .

El Cotopaxi y sus erupciones históricas

Cotopaxi ha registrado 87 erupciones conocidas, siendo uno de los estratovolcanes más activos del mundo. Sus últimos grandes periodos eruptivos ocurrieron entre 1532–1534, 1742–1744, 1766–1768, 1853–1854 y 1877–1880 .

Hoy, el Cotopaxi también es un icono turístico nacional. Está dentro del Parque Nacional Cotopaxi, que abarca altitudes desde los 3.400 hasta los 5.897 metros. Su singular paisaje de bosque andino, páramo y nieve perpetua lo convierte en un punto atractivo para montañismo, fotografía y turismo de naturaleza.