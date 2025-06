El concejal Jorge Gutiérrez recibe el alta médica tras casi un mes de su quebranto de salud

Jorge Gutiérrez Fernández, concejal de Portoviejo conocido como JG, está listo para volver a Ecuador tras permanecer hospitalizado en Medellín, Colombia, desde el pasado 26 de mayo. Según confirmó a este medio, la mañana de este martes, 24 de junio de 2025, recibió el alta médica.

El comunicador manabita tuvo que ser internado de emergencia en una clínica colombiana tras presentar un shock séptico con falla multiorgánica provocado por una colitis ulcerativa inflamatoria, además de una trombosis venosa profunda y pulmonar, agravados por su antecedente reciente de deficiencias hematológicas.

Jorge Gutiérrez y su regreso al país

JG añadió que el viernes regresará a Ecuador, donde espera seguir con su recuperación. “Me acaban de dar el alta hace unos minutos, estaré en observación hasta el jueves en la clínica y el viernes viajo a Ecuador”, escribió a El Diario el popular presentador.

El político reiteró el agradecimiento a su familia y amigos por el apoyo recibido durante su permanencia en el vecino país. Además, aunque preocupado por las deudas adquiridas durante su hospitalización, dijo: “Estoy feliz de volver a seguir el tratamiento allá”.

Sigue la recaudación de fondos

Para ayudar a cancelar los altos costos médicos, los familiares y amigos del concejal Jorge Gutiérrez han organizado para este jueves 26 de junio una Tonga Solidaria, por el valor de 3,50 dólares, incluida la cola. La entrega será a partir de las 12h00 y los interesados pueden contactar a los números de celular 0968395567 y 0996792476 para hacer los pedidos.

Gutiérrez tuvo que enfrentar altos costos al ser hospitalizado en Colombia, ya que como extranjero no contaba con un seguro médico. Ante ello, sus allegados han realizado varias actividades para recaudar fondos, como una teletón. “La empatía y hermandad son lo que rescato. Cada gesto, desde un vendedor de boletos hasta un comerciante humilde, me hace sentir que no estoy solo. Volveré para retribuir este apoyo”, dijo en días pasados.

Jorge Gutiérrez iba a cubrir un evento musical

El manabita llegó a Medellín con la intención de cubrir los Premios Heat, donde se dieron cita artistas de diversos países de América Latina. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente al presentar esta emergencia médica, llegando a estar internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En Colombia ha estado acompañado por su productor Ángel Alcívar, quien mantuvo informado a sus familiares y amigos sobre la evolución de su salud.

La condición médica de Jorge Gutiérrez se originó por una infección causada por Vibrio parahaemolyticus, una bacteria marina que ingresó a su organismo a través de su pierna izquierda, provocando quemaduras severas y un cuadro clínico crítico.