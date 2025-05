El colágeno se ha convertido en un aliado clave para quienes buscan un cabello fuerte y una piel rejuvenecida. El colágeno, una proteína estructural, es vital para la salud de la piel y el cabello.

Fortalece los folículos pilosos, reduciendo la caída del cabello y promoviendo su crecimiento, según un estudio publicado en Journal of Cosmetic Dermatology. Para la piel, mejora la elasticidad y reduce arrugas, ya que estimula la producción de elastina y ácido hialurónico. Una investigación en Skin Pharmacology and Physiology encontró que el colágeno hidrolizado disminuye las líneas finas en un 20% tras 8 semanas de uso.

¿Qué tipo de colágeno es más recomendable?

Existen varios tipos de colágeno, pero el tipo I y III son los más efectivos para cabello y piel, ya que predominan en estos tejidos. El colágeno hidrolizado (péptidos de colágeno) es el más recomendable por su alta absorción, según Nutrients. Marcas como las que usan colágeno marino, extraído de pescado, son preferidas por su similitud con el colágeno humano. La dermatóloga estadounidense Dra. Whitney Bowe sugiere optar por suplementos con 2.5-10 g diarios de colágeno hidrolizado para mejores resultados.

Respaldo científico y recomendaciones de expertos

Un estudio en Journal of Drugs in Dermatology demostró que el colágeno oral mejora la hidratación de la piel en un 28% tras 12 semanas. La Dra. Anjali Mahto, reconocida dermatóloga británica, recomienda combinar colágeno con una dieta rica en vitamina C para optimizar su síntesis. Además, la OMS destaca la importancia de proteínas como el colágeno para la regeneración celular, sugiriendo su inclusión en dietas equilibradas.

Consejos para su uso

Los expertos aconsejan tomar colágeno en polvo o cápsulas, preferiblemente por la mañana o antes de dormir. Es clave mantener la constancia y combinarlo con protector solar para maximizar los beneficios en la piel. Consultar a un dermatólogo puede ayudar a personalizar su uso.