Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

El Cholito Forever tendrá nueva dirección: Andrés Garzón asume el reto tras salida de Jorge Toledo

El actor y director Andrés Garzón tomará la batuta de la dirección escénica del seriado El Cholito Forever, tras la renuncia de Jorge Toledo.
El Cholito Forever tendrá nueva dirección: Andrés Garzón asume el reto tras salida de Jorge Toledo
La popular producción de Ecuavisa, que busca revivir la historia de El Cholito, entra en una fase clave tras semanas de incertidumbre. Jorge Toledo, uno de los creadores de la idea original, confirmó su salida del proyecto el pasado 7 de agosto a través de un video, en el que expresó: “Siempre cuando se trabaja se debe sentir feliz. Siempre he trabajado en paz y armonía. Doy un paso al costado”.

Con su renuncia, la responsabilidad recayó en Andrés Garzón, un rostro muy conocido por la audiencia nacional. El actor, con 35 años de trayectoria en la televisión, teatro y dirección, ya había participado en la serie hace casi dos décadas con un papel secundario. Ahora regresa en un rol central: liderar a los actores en un proceso que, según él, tomará al menos siete meses.

El reto de Andrés Garzón

En declaraciones a Diario EXTRA, el intérprete del recordado “Ñaño Pablo” de Mis adorables entenados explicó que su objetivo es sacar adelante un producto de calidad: “Estoy en el proyecto de Ecuavisa y de El Cholito, en la dirección escénica. Es un proceso muy profesional, pensado con mucha cabeza, para sacar un muy buen producto”, aseguró.

Garzón también subrayó que, pese a las críticas por la inclusión de influencers en el elenco, la decisión fue consensuada y se mantendrá. Entre los nuevos rostros destacan Stéfano Navas, comunicador digital, y la modelo rumana Oana Chelaru, quienes generaron polémica por su falta de experiencia actoral.

Entre polémicas y expectativas

La producción de El Cholito Forever aún se encuentra en etapa de preproducción, y las grabaciones arrancarán en octubre. Aunque no hay una fecha confirmada para su estreno, el canal confía en que el resultado cumplirá con la expectativa de los televidentes.

Garzón recordó que Ecuavisa históricamente apuesta por la calidad en sus dramatizados y expresó su confianza en el futuro de la serie: “Estoy totalmente seguro de que este será un buen proceso. Ecuavisa no arriesgaría a no hacer un éxito”.

El futuro del proyecto

El camino de El Cholito Forever ha estado lleno de giros: primero se habló del regreso de Los García, luego de la continuación de El Cholito, y más recientemente, de la incorporación de figuras digitales que han dividido opiniones.

Lo cierto es que, tras la salida de Toledo y el ingreso de Garzón, la serie se prepara para arrancar formalmente su producción, con la promesa de conquistar a una nueva generación de televidentes y mantener viva una de las historias más recordadas de la ficción ecuatoriana.

