COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Norteamérica

El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares

Un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado luego de que su madre, una mujer con discapacidad, no puedo responder por una deuda de mil pesos mexicanos.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares
Fernandito fue secuestrado, privado de alimento y agua, y luego asesinado.
El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares
Fernandito fue secuestrado, privado de alimento y agua, y luego asesinado.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Fernando, un niño de 5 años, fue asesinado en el municipio La Paz, del Estado de México, por tres personas que lo retuvieron como garantía de una deuda de mil pesos (53 dólares) que su madre no pudo pagar.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la muerte del infante se dio por traumatismo craneoencefálico.

Secuestraron al niño por la deuda

Todo comenzó el pasado 28 de julio, cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N”, acompañadas de Carlos “N”, acudieron al domicilio de la madre de Fernandito, Noemí G., para cobrar una deuda de mil pesos, prestados supuestamente para cubrir la renta.

Ante la falta de pago, entraron a la vivienda y se llevaron al menor, advirtiendo que no lo devolverían hasta saldar el adeudo, según el comunicado de la FGJEM.

Noemí., quien tiene una discapacidad que afecta su comunicación, intentó recuperar a su hijo en varias ocasiones visitando el domicilio de los retenedores en la misma colonia, pero fue amenazada y agredida.

María Luisa Pascual Ocampo, vecina de la familia, relató a Nmás que “el día que fue a pedir a su niño, la quisieron golpear porque no sabe hablar bien. Ella es una persona que no se sabe defender”.

No tuvo ayuda inmediata de las autoridades

De acuerdo a medios internacionales, como Infobae, la madre acudió primero al Ministerio Público local en Los Reyes La Paz, pero fue remitida al de Nezahualcóyotl sin recibir atención inmediata.

Alfredo Raúl G., hermano de Noemí, declaró: “Mi hermana fue al Ministerio Público primero, luego fue a Neza y la ignoraron. Que hagan su trabajo como es, porque eso se hubiera podido evitar”.

La denuncia formal se levantó hasta el 4 de agosto, en una agencia especializada en delitos de género.

Hallan al niño sin vida

Ese mismo día, policías de investigación de la FGJEM y elementos municipales acompañaron a Noemí al domicilio donde estaba su hijo. Allí, un olor fétido proveniente de bolsas negras alertó a los agentes.

Los agentes hallaron el cuerpo de Fernandito, en avanzado estado de descomposición.

La necropsia determinó que la muerte ocurrió entre el 31 de julio y el 2 de agosto, por traumatismo craneoencefálico causado por golpes en la cabeza, posiblemente con un martillo, además de heridas en tórax, piernas y espalda.

El informe forense también evidenció deshidratación y falta de alimentos durante el cautiverio, según Fabiola Villa, asesora legal de la familia, en entrevista para N+.

El cuerpo era irreconocible, por lo que se confirmó la identidad mediante pruebas genéticas.

Hay tres detenidos por el crimen

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos en el lugar e ingresados al penal de Nezahualcóyotl, enfrentando cargos por desaparición de persona, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado.

En audiencia inicial el 8 de agosto, un juez decretó prisión preventiva justificada. Mientras que el 12 de agosto los vinculó a proceso con plazo de tres meses para investigación complementaria.

Aunque el caso se dio hace un par de semanas, recientemente logró visibilidad en los medios internacionales. Así como el rechazo de diferentes organizaciones sociales.

Reacciones comunitarias y apoyo institucional

Familiares, vecinos y compañeros de escuela de Fernandito realizaron marchas exigiendo justicia, con consignas como “Justicia para Fer” y “Los niños no se tocan”. Colocaron veladoras y flores en el lugar del crimen.

El funeral se llevó a cabo el 9 de agosto en el Panteón Altavista, con un cortejo custodiado por autoridades. Unas 100 personas acompañaron el ataúd blanco entre porras, globos y carritos de juguete, los favoritos del menor.

Martha Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz, expresó indignación y aseguró que el DIF municipal brindará acompañamiento jurídico y social a la familia.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026

Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento

El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares

Dos hombres azotados públicamente en por abrazarse y besarse en público

Fraudes tributarios amenazan las prontas devoluciones de impuestos, del SRI, a los contribuyentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026

Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento

El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares

Dos hombres azotados públicamente en por abrazarse y besarse en público

Fraudes tributarios amenazan las prontas devoluciones de impuestos, del SRI, a los contribuyentes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador negocia acuerdo comercial con Panamá para impulsar exportaciones en 2026

Metro de Quito mantiene operativos sus 13 sistemas pese a contratos pendientes de mantenimiento

Dos hombres azotados públicamente en por abrazarse y besarse en público

Fraudes tributarios amenazan las prontas devoluciones de impuestos, del SRI, a los contribuyentes

Mercado laboral en Ecuador: radiografía del empleo en julio 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO