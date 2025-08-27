El caso de Fernandito, el niño asesinado porque su madre no pudo pagar una deuda de 50 dólares

Fernando, un niño de 5 años, fue asesinado en el municipio La Paz, del Estado de México, por tres personas que lo retuvieron como garantía de una deuda de mil pesos (53 dólares) que su madre no pudo pagar.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la muerte del infante se dio por traumatismo craneoencefálico.

Secuestraron al niño por la deuda

Todo comenzó el pasado 28 de julio, cuando Ana Lilia “N” y Lilia “N”, acompañadas de Carlos “N”, acudieron al domicilio de la madre de Fernandito, Noemí G., para cobrar una deuda de mil pesos, prestados supuestamente para cubrir la renta.

Ante la falta de pago, entraron a la vivienda y se llevaron al menor, advirtiendo que no lo devolverían hasta saldar el adeudo, según el comunicado de la FGJEM.

Noemí., quien tiene una discapacidad que afecta su comunicación, intentó recuperar a su hijo en varias ocasiones visitando el domicilio de los retenedores en la misma colonia, pero fue amenazada y agredida.

María Luisa Pascual Ocampo, vecina de la familia, relató a Nmás que “el día que fue a pedir a su niño, la quisieron golpear porque no sabe hablar bien. Ella es una persona que no se sabe defender”.

No tuvo ayuda inmediata de las autoridades

De acuerdo a medios internacionales, como Infobae, la madre acudió primero al Ministerio Público local en Los Reyes La Paz, pero fue remitida al de Nezahualcóyotl sin recibir atención inmediata.

Alfredo Raúl G., hermano de Noemí, declaró: “Mi hermana fue al Ministerio Público primero, luego fue a Neza y la ignoraron. Que hagan su trabajo como es, porque eso se hubiera podido evitar”.

La denuncia formal se levantó hasta el 4 de agosto, en una agencia especializada en delitos de género.

Hallan al niño sin vida

Ese mismo día, policías de investigación de la FGJEM y elementos municipales acompañaron a Noemí al domicilio donde estaba su hijo. Allí, un olor fétido proveniente de bolsas negras alertó a los agentes.

Los agentes hallaron el cuerpo de Fernandito, en avanzado estado de descomposición.

La necropsia determinó que la muerte ocurrió entre el 31 de julio y el 2 de agosto, por traumatismo craneoencefálico causado por golpes en la cabeza, posiblemente con un martillo, además de heridas en tórax, piernas y espalda.

El informe forense también evidenció deshidratación y falta de alimentos durante el cautiverio, según Fabiola Villa, asesora legal de la familia, en entrevista para N+.

El cuerpo era irreconocible, por lo que se confirmó la identidad mediante pruebas genéticas.

Hay tres detenidos por el crimen

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos en el lugar e ingresados al penal de Nezahualcóyotl, enfrentando cargos por desaparición de persona, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado.

En audiencia inicial el 8 de agosto, un juez decretó prisión preventiva justificada. Mientras que el 12 de agosto los vinculó a proceso con plazo de tres meses para investigación complementaria.

Aunque el caso se dio hace un par de semanas, recientemente logró visibilidad en los medios internacionales. Así como el rechazo de diferentes organizaciones sociales.

Reacciones comunitarias y apoyo institucional

Familiares, vecinos y compañeros de escuela de Fernandito realizaron marchas exigiendo justicia, con consignas como “Justicia para Fer” y “Los niños no se tocan”. Colocaron veladoras y flores en el lugar del crimen.

El funeral se llevó a cabo el 9 de agosto en el Panteón Altavista, con un cortejo custodiado por autoridades. Unas 100 personas acompañaron el ataúd blanco entre porras, globos y carritos de juguete, los favoritos del menor.

Martha Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz, expresó indignación y aseguró que el DIF municipal brindará acompañamiento jurídico y social a la familia.