El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, expresó que su participación en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco es una bendición y una gran responsabilidad

El cardenal Luis Cabrera inició su viaje crucial hacia la Ciudad del Vaticano. Su destino: el cónclave, la asamblea solemne donde los cardenales elegirán al sucesor del Papa Francisco, tras su fallecimiento.

La expectativa crece en la comunidad católica, mientras Cabrera se prepara para una de las decisiones más trascendentales de su vida. La elección papal es un proceso complejo.

Tras el funeral del Papa Francisco, programado para el sábado 26 de abril del 2025, los cardenales se reunirán para iniciar el cónclave. De los 252 miembros del Colegio Cardenalicio, sólo 138, menores de 80 años, tienen derecho a voto. Entre ellos, Luis Cabrera, quien describe su participación como una «bendición y una gran responsabilidad».

No hay nada definido para la elección del nuevo Papa

Al ser consultado sobre posibles candidatos con mayores probabilidades, Luis Cabrera es enfático: «No hay nada definido. Porque de hecho, si ustedes ven en la historia, casi ninguno de los que han entrado ‘papables’ han salido como papa». La elección papal es un misterio hasta el último momento. El cardenal explica que la primera fase del cónclave consiste en que los cardenales se conozcan entre sí, ya que muchos fueron designados recientemente por Francisco.

«Todos los cardenales que entramos ahí, hablo en primera persona, pues sí somos, digamos, hay la posibilidad de elegir y ser elegidos por supuesto, pero lógicamente es la primera vez que voy a estar ahí así que tampoco podría adelantar absolutamente nada», señala Cabrera. La elección del nuevo Papa es un momento de gran reflexión.

Vivencia con el Papa Francisco

Luis Cabrera, también contó una anécdota emotiva sobre su encuentro con el Papa Francisco en octubre pasado, cuando el pontífice le reveló su designación como cardenal. «‘Le dije ‘santidad, un poco más y me muero de susto’, y el Papa me miró, se sonrió y me dijo ‘tranquilo, no te preocupes; lo que sí te garantizo, una cosa, que cuando te vistan de rojo, te vas a morir de vergüenza'», relató Cabrera.

Cabrera también subrayó la importancia de los criterios en la elección papal, por encima de las franjas políticas. «Si el papa es de derecha, si es izquierda o si es progresista, si es conservador, si es tradicionalista, si es reformador, esas franjas están por demás, de verdad», comentó.

«Invito de verdad a despojarse de esas categorías que circulan por ahí, que ya van a buscar un papa tradicionalista, un progresista, un reformador. Yo digo, eso no cabe en el evangelio. Pensemos que en tiempos de Jesús esas categorías no existían», agregó Luis Cabrera.

La elección del nuevo Papa es un proceso espiritual, no político. Mientras tanto, la comunidad en Guayaquil recuerda al Papa Francisco con misas especiales, uniendo sus oraciones por el cardenal Luis Cabrera y el futuro de la Iglesia.