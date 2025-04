El cantante Fito Páez califica al reggaetón como misógino y sin historia

El cantante argentino Fito Páez criticó duramente al reggaetón durante una entrevista con Rolling Stone, en Argentina, al considerarlo misógino y carente de valor artístico, desatando reacciones encontradas en redes sociales.

Declaraciones contundentes contra el reggaetón

En una entrevista publicada por Rolling Stone, Rodolfo Páez, conocido como Fito Páez, expresó su rechazo al reggaetón. El compositor de 58 años afirmó que el género urbano “es la antiestética” y que “no tiene obra ni historia”. Páez, autor de éxitos como A rodar mi vida, comparó al reggaetón con el fascismo, diciendo: “Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo”.

El cantante también señaló que el reggaetón es misógino y va en contra de las luchas feministas. Dirigiéndose a las “chicas progresistas”, pidió: “No bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí”. Páez añadió que el género podría ser parte de un plan para “dominar a la gente con tres o cuatro elementos”, citando al escritor George Orwell y su obra 1984 como referencia.

Fito Páez, con una carrera que abarca más de 40 años, ha sido una figura influyente en el rock latinoamericano, con 24 álbumes de estudio y múltiples premios, incluyendo 8 Latin Grammys. No es la primera vez que critica géneros populares; en 2019, ya había cuestionado la simplicidad de la música urbana. Sus comentarios se dan en un momento en que el reggaetón domina las listas globales: en 2024, artistas como Bad Bunny y Karol G acumularon más de 20 mil millones de reproducciones en Spotify, según datos de la plataforma.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Páez generaron un debate en plataformas como X, donde usuarios mostraron opiniones divididas. Algunos apoyaron al cantante, con comentarios como “Totalmente de acuerdo con Fito Páez” y “Tiene razón”. Otros defendieron el reggaetón, argumentando: “Son expresiones artísticas, que no guste, no significa que no tenga que existir”. Un usuario señaló: “No pudo evolucionar, es comprensible”, refiriéndose a la percepción de estancamiento del género.

El impacto del reggaetón

El reggaetón, originado en Puerto Rico en los años 90, tiene raíces en el reggae en español y el dancehall. Artistas como Daddy Yankee y Tego Calderón lo popularizaron, y hoy es un fenómeno global. Sin embargo, ha enfrentado críticas similares a las de Páez por letras que algunos consideran misóginas. En 2023, un estudio de la Universidad de Puerto Rico analizó 100 canciones del género y encontró que el 62% contenía referencias que objetivaban a las mujeres.

A pesar de las críticas, el reggaetón ha evolucionado, con artistas como Ivy Queen y Karol G promoviendo mensajes de empoderamiento. La controversia generada por Páez refleja un debate cultural más amplio sobre el valor artístico y social de este género.