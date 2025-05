El cadáver encontrado en la vía a cantera La Chispa en Manta era de un legumbrero

El lunes 19 de mayo de 2025, a primera hora de la mañana, personas que viajaban por esa zona encontraron un cadáver en una vía de tierra. El cuerpo estaba en el camino que lleva a la cantera La Chispa, al sur de Manta. La Policía llegó tras una alerta ciudadana. Cerró el paso y empezó la investigación. El cadáver era de un hombre. No tenía camiseta. Solo vestía una pantaloneta tipo jean. No llevaba zapatos. Tenía marcas en el cuerpo. No tenía heridas de bala. Agentes de Criminalística tomaron fotos. También levantaron evidencias.

Después, trasladaron el cuerpo a la morgue de la ciudadela Urbirríos de Manta. Médicos realizaron la autopsia. Confirmaron la causa de muerte. El hombre murió por asfixia. Además, tenía fracturado el cuello. El informe ya fue entregado a la Policía. Familiares identificaron al fallecido. Se llamaba Elvis Xavier García Coveña. Tenía 44 años. Vivía en el barrio Las Cumbres, en Manta. Era soltero. No tenía hijos. Su hermano Pedro García lo reconoció. Contó que Elvis salió de casa el domingo a las 16h00. Desde ese momento no supieron nada de él.

Según Pedro, su hermano trabajaba en el mercado del Nuevo Tarqui. Vendía legumbres. Dijo que a Elvis le gustaba beber y salir con mujeres. Añadió que ayudaba en la casa. Tras la autopsia, llevaron el cuerpo al domicilio familiar. Lo enterraron este martes 20 de mayo en la tarde.

Cantera La Chispa zona transitada por vehículos

El hallazgo ocurrió en la vía a la Cantera La Chispa, un lugar transitado. Por allí circulan obreros y vecinos. Varios prefirieron no hablar. Sin embargo, algunos dijeron sentir preocupación. Han visto otros casos similares en esa misma vía. Piden más presencia policial. Este caso se suma a otros en la zona. La Policía confirmó que, en lo que va del año, hay 188 muertes violentas en el Distrito Manta. Esta zona incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. Las cifras siguen en aumento.

Equipos especializados investigan el caso. Una hipótesis indica que a Elvis lo mataron en otro lugar. Luego dejaron su cuerpo en la vía. No descartan otras posibilidades. La Policía revisa cámaras cercanas. También toma versiones. Esperan que las evidencias ayuden a esclarecer los hechos. Mientras tanto, patrullas recorren la zona. La Policía mantiene operativos. Controla vehículos y personas. También refuerza la seguridad en sectores críticos. El objetivo es frenar nuevos hechos.

Quienes residen por el lugar piden acciones concretas. Señalan que la violencia no para. Aseguran que la inseguridad crece. Temen salir de noche. También dicen que ya no se sienten tranquilos ni en el día. Autoridades atribuyen la violencia a bandas delictivas. También al tráfico de drogas. Manta es un punto estratégico por su puerto. Varias rutas de comercio pasan por aquí. Eso ha generado conflictos entre grupos ilegales.

La Policía del Distrito Manta espera dar con responsables

La vía a la cantera La Chispa ha sido escenario de otros hallazgos. Moradores lo confirman. Aseguran que no es la primera vez. Temen que se repita. Por eso, solicitan vigilancia continua. La Policía asegura que el trabajo no se detiene. Analiza cada caso. Busca patrones. Comparte información con otras unidades. Espera llegar a los responsables.

El caso de Elvis García sigue bajo investigación. Su familia pide justicia. No tiene pistas sobre lo que ocurrió. Solo sabe que lo encontraron sin vida. Quieren respuestas. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad piden colaboración. Invitan a los ciudadanos a denunciar. Cualquier dato puede ser clave. La línea 1800-DELITO sigue activa.

(2)