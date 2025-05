El argentino Paulo Londra cantará por primera vez en Ecuador: Fechas, localidades y precios de los shows

El cantante argentino Paulo Londra se presentará por primera vez en Ecuador en septiembre próximo, como parte de la expansión de su gira internacional iniciada en abril en Madrid, España.

La gira Paulo Londra Tour 2025 marca el debut del cantante en escenarios ecuatorianos. Quito acogerá su concierto el 17 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui. Al día siguiente, 18 de septiembre, el también compositor actuará en Guayaquil en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Las entradas para los shows de Paulo Londra

Las entradas para ambos conciertos estarán disponibles a partir del 23 de mayo de 2025, según anuncios oficiales en redes sociales. Los puntos de venta incluyen plataformas digitales como TicketShow y locales físicos aún por confirmar.

Los precios de los boletos son: VIP $30, Fan $60, Palco $80, Output Box $100, Adán y Eva Box $130. Estos valores no incluyen IVA ni tarifa de servicio.

Contexto de la gira musical

Paulo Londra, reconocido por éxitos como ‘Adán y Eva’ y ‘Tal Vez’, lanzó su EP Versus en 2024, consolidando su regreso a la escena musical tras un receso.

La gira 2025 comenzó el 25 de abril en Madrid, España, y ha incluido presentaciones en países como Argentina, México y Colombia. Ecuador se suma a esta lista, respondiendo a la alta demanda de sus seguidores en la región.

Impacto de Paulo Londra en el público ecuatoriano

La llegada de Londra ha generado gran expectativa entre los fans ecuatorianos, quienes han expresado su entusiasmo en plataformas como X.

Según publicaciones recientes, los conciertos prometen un repertorio que incluirá tanto sus grandes éxitos como temas nuevos de Versus. Los eventos son organizados por Output Shows, una productora con experiencia en eventos internacionales en Ecuador.

Detalles logísticos

Ambos coliseos son recintos tradicionales para conciertos en Ecuador. El Coliseo General Rumiñahui en Quito tiene una capacidad aproximada de 14.000 personas, mientras que el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil puede albergar hasta 10.000 asistentes. Se recomienda a los interesados adquirir entradas únicamente a través de canales oficiales para evitar estafas.

La organización ha confirmado que los conciertos cumplirán con todas las normativas de seguridad y protocolos sanitarios vigentes. Además, se espera que los shows incluyan una producción de alta calidad, con elementos visuales y sonoros que caracterizan las presentaciones de Londra.

Paulo Londra está de vuelta

Paulo Londra, nacido el 12 de abril de 1998 en Córdoba, Argentina, es un destacado cantante y compositor de música urbana, reconocido por su estilo fresco en trap y reguetón. Inició su carrera en 2017 con el freestyle en competencias locales, ganando popularidad con ‘Relax’, su primer sencillo. En 2018, su tema ‘Adán y Eva’ alcanzó el top 10 global en Spotify, consolidándolo como referente del género.

Londra firmó con Big Ligas y lanzó éxitos como ‘Tal Vez’ y ‘Cuando Te Besé’ junto a Becky G, acumulando miles de millones de reproducciones. Su álbum debut, Homerun (2019), marcó un hito con letras románticas y ritmos pegajosos.

En 2020 se vio involucrado en una disputa legal con Ovy on the Drums y Big Ligas, ya que lo vincularon hasta 2025 con la discográfica Warner Music sin su consentimiento. Esto produjo que el cantante no pudiera lanzar música hasta la resolución de su contrato con el sello en 2022.

Con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, Londra ha girado por Europa y América Latina, debutando en Ecuador en 2025.