El analista político Andrés Páez atribuye al correísmo el deterioro de la seguridad en el país

Andrés Páez, analista político, cuestionó al correísmo y aseguró que el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, impulsado por el Ejecutivo, busca debilitar las finanzas del crimen organizado.

Criticó duramente el garantismo penal heredado del expresidente Rafael Correa y pidió reformas urgentes al Código Penal. Además, enfatizó que la Asamblea Nacional debe responder al clamor ciudadano por seguridad y justicia.

Por otra parte, Páez defendió también la designación de Diana Salazar como embajadora en Argentina, destacándola como un símbolo de lucha contra la impunidad.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició este miércoles 21 de mayo de 2025 el análisis del proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. ¿Qué opina usted sobre esta iniciativa planteada por el gobierno?

Lo que está haciendo el Estado es intentar neutralizar el músculo financiero de estos grupos criminales. Hay que entender que no se trata de una norma penal regular para delitos de carácter ordinario, se trata de una regulación especial para delitos abominables, cometidos por grupos terroristas, grupos que siembran el terror, el caos y la violencia a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, se necesitan normas de excepción a las que no hay que tener ningún temor.

Lo que está buscando el Ejecutivo, y con acierto, es combatir a esos grupos criminales en el aspecto que más les duele, y que más les afecta, que es sus finanzas.

Ya he escuchado a algunos ‘sabios’ que han aparecido, que obviamente viven del garantismo chavista de la Constitución de Montecristi, que viven del Código Penal lleno de protección, prebendas y privilegios a favor de los criminales, y que se han hecho millonarios defendiendo a los criminales. Este es el momento en que el país entero tiene que pensar en las víctimas.

¿Entonces el proyecto del Ejecutivo es la solución?

Hay que dar un giro radical. Primero, comenzar a liquidar el garantismo chavista. En segundo lugar, comenzar a erradicar las normas absurdas del Código Penal que han desquiciado a la legislación ecuatoriana.

Ninguno de esos sabios (que ya han analizado el tema) puede ponerse a comparar lo que significa la legislación ordinaria respecto a un hurto, a un robo, un delito que es comúnmente cometido en el país, con la legislación para penalizar a los autores de delitos graves que tienen que ver con terrorismo, delitos contra la administración del Estado, contra la integridad de las personas, delitos abominables.

Ellos están preparados solo para defender el Código Penal garantista, chavista, pero no están preparados para defender los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes.

¿Cómo ve la nueva Asamblea Nacional? ¿Los legisladores trabajarán por la gente o por intereses políticos?

Yo creo que la Asamblea va a tener que empeñarse en varios propósitos. Primero, va a tener que evacuar la reforma constitucional relacionada con el financiamiento de los partidos políticos.

Luego está el proyecto de reformas parciales a la Constitución que, junto con Karen Sichel, Fabián Corral, José Chalco y otros ministros del país, hemos entregado un proyecto, una propuesta al Poder Ejecutivo para que la examinen, y ese camino nos evitará la Constituyente.

A la par de eso, la Asamblea tendrá que empeñarse en responder a la expectativa de los ciudadanos de que finalmente haya una profunda reforma a la legislación penal, porque es eso lo que necesita el país. No podemos seguir con un Código Penal diseñado y aprobado a la medida de los intereses de los criminales y en contra de los intereses de las víctimas.

En materia económica, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar el presidente Daniel Noboa, luego de que sea posesionado este 24 de mayo?

Me parece que el presidente entiende muy bien que el primer paso para levantar la economía es garantizar la seguridad a la gente. Si no hay seguridad, no hay inversión, no hay producción, no hay empleo. La inseguridad es un freno enorme, aparte de todos los daños causados por el correísmo.

Nada le ha hecho tanto daño al Ecuador como el correísmo. Los grupos criminales fueron, durante una década entera, protegidos por el poder Ejecutivo, alimentados con leyes para protegerlos. Ahora estamos pagando las consecuencias.

El presidente entiende que la seguridad es crucial para darle sustento al propósito de que el país pueda entrar en una etapa de dinamismo económico.

Este sábado 24 de mayo es la posesión del presidente Daniel Noboa y varios líderes mundiales llegarán a Quito. ¿Cuál es el impacto que esto tiene?

Yo creo que Ecuador está lanzándole un mensaje clarísimo al mundo. Somos un producto de resistencia al comunismo, al fascismo, al socialismo del siglo XXI, a estas escorias ligadas a criminales que buscan regresar al poder para alcanzar impunidad, para salir de la cárcel y para seguir terminando de saquear al Ecuador.

El mensaje del Ecuador al mundo es irrevocable y es un estandarte de libertad para la humanidad, porque hemos resistido el embate de una campaña millonaria que tendrá que investigarse, por ejemplo, el origen de los recursos de la campaña de la excandidata Luisa González (del correísmo).

Hemos resistido los ecuatorianos, con enorme valentía, la arremetida del fascismo encabezado por un prófugo que, desde Bélgica, sigue atormentado por el hecho de no poder continuar en el poder.

Entonces, el sábado será para la reflexión a nivel mundial, en donde se reivindicará el nombre del Ecuador como un espacio de resistencia ante las ínfulas del fascismo. Ecuador está mostrándole al mundo que este pueblo, en su mayoría, ha decidido vivir en libertad.

El presidente Daniel Noboa designó a Diana Salazar Méndez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el gobierno de Argentina. El expresidente Rafael Correa ha cuestionado la manera de trabajar ambos. ¿Cuál es su análisis sobre la postura del correísmo?

Diana Salazar no puede quedarse en el país por su seguridad. No puede quedarse en el Ecuador arriesgando el físico; incluso en Argentina va a tener que contar con un guardia.

Yo me alegro por esta designación, porque eso permitirá, primero, tener una extraordinaria embajadora que nos represente en una república que está convirtiéndose también en un faro de libertad y un ejemplo de lucha por la libertad, que es el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, con quien tenemos una profunda e inmensa identificación.

En segundo lugar, una designación de esa naturaleza hay que compararla con las designaciones hechas por el correísmo. ¿A quién designó Rafael Correa como embajador en España? Designó a Galo Chiriboga. Él no solo es su primo, sino que fue su fiscal de bolsillo.

¿Qué puede joder Correa respecto a la designación de Diana Salazar? ¿Qué autoridad moral tiene este individuo para decir nada? Peor objetar la designación de Diana Salazar si él impuso a su fiscal, que no ha salido de su cargo con el aplauso y el reconocimiento de la inmensa mayoría de ecuatorianos, como sí ha salido Diana Salazar.

Galo Chiriboga salió polémico, condenado; hasta ahora se discute la propiedad de la casa que dicen que le escamoteó a una familia de alemanes en una lujosa urbanización de Quito.

¿Entonces cómo Correa puede hablar en contra de la designación de Diana Salazar, si él designó a su fiscal de bolsillo y primo, Galo Chiriboga, como embajador en España?

