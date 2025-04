El agua potable llegó casi a los tres meses, en la ciudadela Fabián Palacios

Cerca de tres meses tuvieron que esperar los moradores de la ciudadela Fabián Palacios, para recibir agua potable por tubería. El servicio lo recibieron este lunes 21 de abril, pero los ciudadanos denuncian que las interrupciones y la turbiedad persisten.

Ángel Párraga, vive en la parte alta de esta ciudadela y mencionó que el recurso les llegó luego de tanta espera, aunque no ha sido de manera permanente. «Nos tocó llenar todos los reservorios; hasta las cucharas”, comentó Párraga. Recordó que en estos casi tres meses le tocó comprar agua a los carros tanqueros y pagó entre $ 1,50 y 2 dólares por un tanque de agua.

«Aquí vinieron a regalar agua, pero le daban a los que estaban ‘apadrinados’. Cuando regalaban, eran 15, 20 segundos de agua, que no llenaba ni medio tanque», expresó Párraga.

Con esto coincidió su vecino Jorge Galarza, quien cuestionó el alto precio del tanque de agua que vendían los carros tanqueros, en casi todo el invierno. Ahora, dijo que llenó sus recipientes, pues el servicio sigue siendo irregular.

Persistentes problemas de agua potable

En otros sectores alejados de Portoviejo enfrentan una situación similar y aseguran que se suman problemas de turbiedad que llega el agua potable. Javier Arteaga, residente del sector del parque Forestal, señaló que en lo que va de abril sólo ha recibido agua en dos ocasiones, y con alta turbiedad: “Lavé mi cisterna hace menos de un mes y ya está sucia, el fondo no se ve del sedimento que se acumula”, dijo

Arteaga añadió que su cisterna, de cerámica blanca, refleja el nivel de impurezas del agua potable que llega a los hogares. En este sector, los moradores exigen respuestas a las autoridades ante la persistente turbiedad del agua t la irregularidad del suministro. «No se trata solamente de dar agua, las autoridades tienen la obligación de garantizar la calidad del servicio», agregó Byron Vera, otro morador del sector.

Portoaguas explica las interrupciones del servicio

Portoaguas, la empresa encargada del suministro de agua en Portoviejo, emitió un comunicado, explicando que la planta Cuatro Esquinas no requirió paralizaciones por hasta 5 días. Pudiendo garantizar una distribución progresiva hacia los diversos sectores de la ciudad», señaló.

La entidad agregó que a pesar de las condiciones climáticas en Santa Ana, no han parado con el proceso de potabilización del agua. Esto, según Portoaguas, ha representado un reto por el aumento del caudal del Río Grande, la salida de quebradas, palizadas y elevados niveles de turbiedad, en el canal de captación de la planta Cuatro Esquinas, generando intermitencias en el servicio.

Se aseguró que trabajan para alcanzar el 100% de cobertura, pese a los desafíos del temporal invernal. Pidió a la ciudadanía el uso responsable del recurso mientras se estabiliza el servicio.

Falta de seguimiento a reclamos

A pesar de la intermitencia del servicio, los usuarios aseguran que no han tenido descuento en la planilla del agua. Jorge Galarza, aseguró que acudió a las oficinas de Portoaguas para reportar el cobro de la planilla sin haber tenido el servicio. “Me hicieron un escrito y me dijeron que iban a mandar a inspeccionar, pero no han venido”, comentó.

A Párraga, en cambio, le ha tocado pagar los 12 dólares que le ha salido en la planilla de agua en estos meses que no han recibido el servicio. «Si uno va a poner el reclamo, lo que dicen es que van a venir a inspeccionar, pero es por gusto», mencionó.