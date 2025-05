El actor Tomás Delgado nunca estuvo hospitalizado en UCI: Esto le sucedió

El pasado 9 de enero, la farándula nacional se conmocionó al conocer que el actor Tomás Delgado, famoso por su personaje ‘La Vecina’, había sido hospitalizado.

La información, dada por una de sus exparejas, apuntó a que el comediante estaba en el área de cuidados intensivos de una casa de salud de Guayaquil y que su vida corría peligro. Sin embargo, no todo era cierto.

Tomás Delgado sufrió una angina de pecho

En un reciente aparición en el pódcast ‘Un Show De Cache-T’, conducido por los actores Sofía Caiche y Álex Plúas, Delgado contó que lo que realmente padeció fue un episodio de angina de pecho “ansiosa”.

Delgado añadió que acudió al hospital acompañado de su hija mayor, consciente de los antecedentes de salud de su familia, pues su padre falleció a los 36 años por problemas cardíacos. Ya en la casa de salud, el intérprete estuvo en observación médica, pero nunca fue ingresado a la UCI.

Habló con su hija sobre la muerte

Delgado además contó que, en un primer momento, su hija se asustó al ver que iba a ser sometido a varios exámenes cardíacos, por lo que tuvo que calmarla. «Mi hija, llorando. Le dije: ‘cálmate, que todos nos vamos a morir. Tú debes prepararte cuando yo me vaya a morir, esto es parte de la vida y tus hijos se prepararán para cuando tú te vayas'», le dijo, cuando aún no tenían un diagnóstico médico.

Agregó que nunca entró a cuidados intensivos. «A mí no me mandaron a terapia intensiva, yo estaba conversando, así, yo estaba con mi teléfono», precisó. Finalmente los médicos le informaron que no existía un riesgo grave y que el malestar se debió principalmente al estrés.

Tomás Delgado perdió trabajo por el rumor

El actor indicó que su expareja, Carla Tacle, fue quien difundió el rumor en su programa de farándula, lo que rápidamente llegó a otros medios de comunicación.

Agregó, con molestia, que esto provocó que le cancelaran dos de sus shows. «Me llamaron de dos show que yo tenía y me lo suspendieron (…) Me quedé sin plata, sin pan, sin pedazo. Por hacer noticia, dan una noticia que no es, me hacen perder el trabajo y ella no era la encargada de decirlo», recalcó.

¿Qué es una angina de pecho?

La angina de pecho es un síntoma de enfermedad coronaria caracterizado por dolor o molestia torácica debido a la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Se produce cuando las arterias coronarias, que suministran sangre al músculo cardíaco, están parcialmente obstruidas, generalmente por acumulación de placa (aterosclerosis).

Características Principales

Dolor: Sensación de opresión, presión o ardor en el pecho, que puede extenderse a brazos, cuello, mandíbula, espalda o estómago.

Duración: Suele durar de 1 a 15 minutos y puede aliviarse con reposo o medicamentos.

Desencadenantes: Esfuerzo físico, estrés emocional, temperaturas extremas o comidas copiosas.