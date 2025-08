Hallan muerto dentro de su propio vehículo al actor surcoreano Song Young-kyu

El actor surcoreano Song Young-kyu, de 55 años, apareció sin vida este lunes dentro de su auto en un estacionamiento residencial de Cheoin-gu, Yongin, al sur de Seúl. Según la policía local, citada por la agencia Yonhap, el cuerpo quedó al descubierto alrededor de las 8h00 por un conocido del intérprete, quien alertó a las autoridades. No se encontraron indicios de violencia, pero se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Song Young-kyu, era conocido por su papel como Choi Chil-goo en la serie de Disney+ Big Bet. También interpetró al capitán Choi en la exitosa comedia Extreme Job (2019). Él tenía una trayectoria en cine, teatro y televisión. Su versatilidad lo consolidó como una figura respetada en la industria del entretenimiento surcoreano. También participó en producciones como Narco-Saints de Netflix y dramas como Hwarang y Hot Stove League.

Song Young-kyu tenía una investigación

El actor enfrentó recientemente una controversia tras ser imputado en junio de 2025 por conducir bajo los efectos del alcohol en Yongin. Según las autoridades superó el límite legal de 0.08%. Este incidente provocó su salida de la obra teatral Shakespeare in Love y la reducción de su participación en las series The Winning Try de SBS y The Defects de ENA.

La presión mediática y el escrutinio público tras el suceso reavivaron el debate sobre la salud mental y las exigencias sociales que enfrentan las celebridades en Corea del Sur. El caso recuerda el fallecimiento de Lee Sun-kyun, actor de Parásitos, hallado sin vida en su vehículo en diciembre de 2023. Aquella muerte se dio durante una investigación por presunto consumo de drogas.

El actor era casado y tenía dos hijas

En los últimos años, figuras como Kim Sae-ron, Yoo Joo-eun y Moon Bin también han fallecido en circunstancias asociadas a ciberacoso, estrés o escándalos mediáticos, según reportes. Song Young-kyu, nacido en 1970, debutó en 1994 con el musical infantil Wizard Mureul. Estaba casado y tenía dos hijas. Las autoridades coordinan con su familia y no descartan realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.