El actor Luis Ernesto Franco conmovió al revelar las cicatrices de su abuso infantil y su lucha por la vida

El reconocido actor Luis Ernesto Franco compartió un emotivo video en sus redes sociales, abriendo su corazón. Allí reveló las profundas huellas de abuso infantil que marcaron su vida, además de los momentos más complicados. Incluso, estas experiencias extremas lo llevaron a intentar quitarse la vida.

A través de carteles escritos a mano, el actor mexicano narró que a los cuatro años, obligado a tomar una decisión, debió elegir a su papá o mamá. Aquella elección no correspondía a su edad, tras el divorcio.

Un secreto de niñez y el camino a la superación

Por otra parte, Luis Ernesto Franco reveló que a los siete años, fue víctima de abuso. Vivió con ese secreto durante toda su niñez.

“A los 7 años ya cargaba heridas que no entendía. Me tocó tomar decisiones que ningún niño debería tomar. Aunque aprendí a ser fuerte, por dentro seguía roto. Soñaba con actuar. Soñaba con tener un hogar. Lo logré… pero no estaba listo. Toqué fondo. Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. No me soltó. Desde ese momento, dejé de sentirme víctima de mi historia… decidí ser el autor de lo que venía. He caído, dudado, sentido miedo. Pero también he sanado”, compartió el actor.

Pero eso no fue todo para Luis Ernesto Franco

Además, Luis Ernesto Franco también reveló que durante sus treinta tocó fondo. Esta situación lo llevó a intentar quitarse la vida.

“En mis 30’s toqué fondo e intenté quitarme la vida. He construido. Me he levantado. Lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o porque sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Entendí que el pasado no define, solo te prepara. Si estás viendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”, finalizó el actor.

Este testimonio de Luis Ernesto Franco ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde muchas personas le han expresado su apoyo y admiración por su valentía.