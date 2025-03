Compártelo con tus amigos:

Armie Hammer aseguró que se sintió “cansado” de las mujeres y que relacionarse sexualmente con hombres gays es más sencillo.

El actor estadounidense, de 38 años, confesó en su nuevo pódcast que intentó tener un encuentro íntimo con un hombre, tras sentirse frustrado con las relaciones heterosexuales. Sin embargo, “fue hilarante (…) no funcionó”, dijo al respecto.

Durante el episodio del 3 de marzo, Hammer compartió con su invitada, la actriz y coach en salud mental Dani Druz, la razón por la que decidió probar suerte con un hombre. “Las mujeres son lo peor”, declaró con ironía.

Luego, detalló que le parecía que los hombres gays llevan vidas sexuales más sencillas. “Estoy en un restaurante, mi teléfono explota y es Grindr. Alguien dice: ‘Estoy en el mismo restaurante. ¿Quieres ir al baño?’ Y tú dices: ‘Chicos, vuelvo en cinco minutos’. Te levantas, vas al baño, obtienes un blowjob, regresas y es como si nada”, relató en su pódcast.

Armie Hammer no se sintió cómodo

El histriónico añadió que por esa razón decidió intentarlo, llegando a conocer a un hombre francés que le pareció atractivo en un principio.

“Empezamos a besarnos y solo podía pensar: ‘Dios, la barba. Entiendo por qué las mujeres prefieren cuando te afeitas. Esto es jodidamente áspero’”, comentó en el episodio.

Hammer también mencionó que la contextura física del sujeto lo hizo sentir extraño. “Puse mis brazos alrededor de él y fue como: ‘Oh, Dios mío. Sus hombros son tan anchos, es tan grande, casi de mi altura. Esto es tan extraño’. Y, físicamente, para mí, no me provocó absolutamente nada. Ni siquiera un pequeño movimiento”, aseguró el actor.

Finalmente, cuando su acompañante intentó avanzar más allá, Hammer puso fin al encuentro.

Su carrera se estancó

El actor de Call Me by Your Name y The Social Network fue involucrado en un escándalo en 2021 tras ser acusado de agresión sexual. En aquel momento, se filtraron en redes sociales mensajes que supuestamente él había enviado a distintas mujeres, donde expresaba fantasías extremas vinculadas con el canibalismo y el BDSM.

Hammer negó las acusaciones de violación y sostuvo que todas sus relaciones fueron consensuadas. Pese a que no enfrentó cargos legales, varios de sus proyectos actorales fueron cancelados.