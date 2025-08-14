El 39% de las denuncias por extorsiones en Manabí, son de Portoviejo

El sector comercial vive su peor momento económico de los últimos años. Hay quienes aseguran que la inseguridad los está afectando más que la pandemia del covid, del 2020.

En Portoviejo, los negocios lucen vacíos y el movimiento comercial es escaso. Lindon Bowen García, propietario del local Bizio Bar, aseguró que la inseguridad ha afectado sus ventas este año, más que en el 2024. “La gente no quiere salir a los locales a comprar, más bien piden a domicilio, pero igual, eso nos ha afectado muchísimo”, comentó.

Ventas decaen hasta en un 50%

El local de Bowen se encuentra en la calle 9 de Octubre y Juan Montalvo, donde el movimiento es escaso. Recalcó que este año sus ventas se han reducido cerca de un 50%. De hecho, la mañana de este miércoles 13 de agosto, su local permanecía vacío.

“Aquí venían grupos de familias y de amigos a degustar los sanduches que vendo, incluso venían estudiantes a compartir, pero se han alejado por la inseguridad“, lamentó Bowen, quien atiende hasta las 13h00 porque en las tardes la calle se vuelve más solitaria.

Bowen solicitó más rondas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para esta calle donde existen muchos negocios. “Vivimos con la incertidumbre de que mañana o pasado nos pase algo”, comentó.

Jorge Velastegui, mecánico electricista, coincidió que por la inseguridad las personas evitan salir hasta para arreglar su vehículo. “Hasta el año pasado tenía más trabajo, yo me hacía 40 hasta 60 dólares a diario. Ahora no llego ni a 30 dólares diario”, comentó Velastegui.

Extorsiones afecta a los negocios

Las extorsiones que sufren los dueños de los negocios, es otro de los problemas que enfrentan. Según datos de la Fiscalía General del Estado, Portoviejo es el cantón de Manabí donde se han reportado el mayor número de denuncias por extorsión, en los últimos años.

De enero a julio del 2025, la Fiscalía registra 205 denuncias por extorsión en Portoviejo. Esto representa el 39,12% de todas las denuncias que se han registrado en todo Manabí, que contabiliza 524 denuncias.

El 2024, ha sido el año con más denuncias por extorsión en Manabí. En total se contabilizaron 1.454, es decir, cerca de cuatro denuncias por extorsión cada día. Este año, el promedio diario de denuncias por extorsión es de 2,47.

Pese a la reducción de las denuncias, este tipo de delitos no para. En Jipijapa, por ejemplo, las cámaras de seguridad registraron a una persona exigiendo el pago de 200 dólares a quien atendía un local comercial. Al no tener respuesta positiva, el hombre disparó contra el establecimiento. Este hecho se registró este martes 12 de agosto.

Cierran negocios por temor

Diocles Valeriano, vicepresidente del Colegio de Economistas de Manabí, dijo que el comercio sigue siendo golpeado pese al esfuerzo que realiza el sector privado. “El despido masivo de empleados públicos disminuye el circulante. La inseguridad, la extorsión, el secuestro, son otros factores para que el comercio no se pueda recuperar ni reactivar”, señaló.

Valeriano indicó que a finales del 2024 las ventas mejoraron, pero este año han vuelto a decaer hasta en un 30%. “Es sumamente fuerte en una economía debilitada como la nuestra”, mencionó el también expresidente de la Cámara de Comercio de Portoviejo.

De hecho, dijo que por las extorsiones hay negocios que han cerrado sus puertas. Pese a que no existen estadísticas de los negocios que han cerrado por las extorsiones, “es fácil detectar que hay negocios que de la noche a la mañana cierran”, señaló Valeriano, al mencionar que al consultar a sus propietarios, revelan los motivos.

“El Gobierno ya debe dejar de estar buscando culpables. Por falta de leyes no creo que sea, aquí lo que falta es un poco más de liderazgo y de buscar las herramientas necesarias para poder darle seguridad a un país”, precisó Valeriano.