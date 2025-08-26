COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Ejército Ecuatoriano: requisitos y pasos para postularse a la carrera militar 2025-2026

El Ejército de Ecuador abrió la convocatoria para oficiales especialistas y soldados de tropa. Conozca el proceso, los requisitos y cómo aplicar.
Ejército Ecuatoriano: requisitos y pasos para postularse a la carrera militar 2025-2026
El Ejército Ecuatoriano abrió oficialmente su convocatoria para nuevos ingresos de oficiales especialistas y soldados de tropa para el periodo 2025-2026. El proceso de inscripción, que inició el 25 de agosto de 2025, se realiza completamente en línea a través del portal web de la institución.

Los postulantes deben seguir los pasos indicados y adjuntar la documentación requerida en formato digital. El objetivo es incorporar a profesionales con habilidades específicas y a jóvenes con vocación de servicio para fortalecer las filas de las Fuerzas Armadas.

Requisitos clave para la postulación

Para postularse a esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos básicos. Es indispensable ser ciudadano ecuatoriano o hijo de padre o madre ecuatoriano. Los candidatos a oficiales con un título de tercer nivel deben tener una edad máxima de 29 años, 11 meses y 30 días.

Aquellos con un nivel de cuarto nivel podrán postularse hasta los 35 años. Un requisito importante es no haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. En cuanto a la estatura mínima, las mujeres deben medir al menos 1,55 centímetros y los hombres 1,60 centímetros.

Los especialistas médicos y odontólogos necesitan presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural, legalizado por el Ministerio de Salud.

Proceso de inscripción y documentación en línea

Las inscripciones y la entrega de la documentación se realizan exclusivamente a través del portal web del Ejército de Ecuador. El primer paso es registrarse en el sitio, donde el postulante ingresará sus datos y recibirá un comprobante de inscripción.

Una vez completado este paso, el aspirante debe adjuntar el comprobante en su carpeta virtual, que también debe subir en línea. Este proceso simplifica la logística y asegura la transparencia de la convocatoria. Es esencial que los datos y documentos proporcionados sean correctos para evitar la descalificación del proceso. El Ejército hace énfasis en que la postulación es gratuita y no necesita de intermediarios.

Perfiles para oficiales y soldados de tropa

La convocatoria está dirigida a dos perfiles principales: oficiales especialistas y soldados de tropa. Los aspirantes a oficiales especialistas deben poseer títulos en áreas como Derecho, Contabilidad, Medicina, Odontología y Psicología clínica. El Ejército considera especialidades y maestrías para estas áreas.

Por ejemplo, un abogado puede postularse si tiene una maestría en derecho constitucional, administrativo o penal. De manera similar, los médicos pueden aplicar si se especializan en traumatología, fisiatría o psiquiatría.

Por otro lado, los postulantes a soldado de tropa deben tener al menos 22 años cumplidos al momento de la inscripción. Este grupo debe tener un perfil profesional en áreas como Enfermería, Emergencias, Fisioterapia, Bioquímica, Contabilidad y Administración.

La convocatoria también incluye perfiles técnicos y de música, para percusión, vientos, entre otros. Estos requisitos aseguran que los nuevos ingresos contribuyan con habilidades técnicas y profesionales específicas a la institución.

