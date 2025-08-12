COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechaza la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional

Edwin Bedoya, del FUT, acusa a Daniel Noboa de poner en riesgo la democracia con su marcha en Quito, criticando el uso de recursos públicos y seguridad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechaza la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechaza la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechaza la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechaza la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dice que el Presidente Daniel Noboa está poniendo en peligro la “vida democrática del país” y que genera un conflicto de enfrentamiento entre ecuatorianos al convocar a una marcha. Según Bedoya, “lo irónico es que está utilizando recursos públicos, ya que las Fuerzas Armadas estuvieron rodeando la Corte Constitucional”.

El dirigente del gremio de trabajadores califica como gravísimo lo que cataloga como un llamado del Presidente a la “desobediencia de las Fuerzas Armadasfrente a la Corte Constitucional. Él agrega que el primer mandatario debería hacer respetar la institucionalidad.

En una entrevista de este lunes 12 de agosto en Manavisión Plus, el presidente del FUT rechazó la realización de la marcha de Daniel Noboa convocada por el primer mandatario. A su criterio, se trata de un “capricho” del Presidente para “amedrentar”. Asimismo, indicó que con la marcha, acto que se desarrolló en Quito, el Presidente puso en peligro a los marchantes.

Corte Constitucional emite alerta por acciones que “comprometen su seguridad” en medio de la marcha promovida por Daniel Noboa

La marcha de Daniel Noboa “atenta contra la democracia, según presidente del FUT”.

Aseguró que “en lugar de gastar dinero en comunicación para atacar a organizaciones sociales y sindicales, esos recursos pudieron servir para evitar las muertes de bebés”. El presidente del FUT hizo referencia al reciente caso de muertes neonatales que se registró en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según Bedoya, “se está dejando en deterioro dinero que podría destinarse a inversión social”.

A criterio de Bedoya, la reciente marcha de Daniel Noboa convocada por el Presidente y su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) atentan contra la democracia y que ello ha conllevado el pronunciamiento de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Noboa lideró una marcha en Quito

El Presidente Daniel Noboa participó de una marcha de Daniel Noboa en Quito que tuvo como principal objetivo protestar en contra de la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente 17 artículos de tres leyes propuestas por el Ejecutivo. Los cuerpos legales fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Se trata de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Inteligencia.

La jornada contó con la presencia de personas que llegaron desde diferentes provincias del país. Previo a la jornada, según denunció la Corte Constitucional, la noche del lunes se retiraron las vallas de seguridad de los exteriores de la edificación. Tras esta situación, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que expuso que hubo varias acciones que constituían ataques en contra de la integridad de los jueces.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO