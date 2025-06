Eduardo Yáñez abre su corazón y revela su lucha diaria contra la depresión

En una emotiva y sincera charla, el reconocido actor Eduardo Yáñez mostró una faceta poco conocida al compartir su dura batalla contra la depresión, un padecimiento que afecta tanto su vida personal como profesional. Con su característica franqueza, el protagonista de telenovelas como «Fuego en la Sangre» y «Amores Verdaderos» explicó cómo enfrenta día a día este reto que transforma su realidad.

“Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el suicidio. Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene“, confesó Yáñez en entrevista exclusiva con la revista TvNotas.

La cruda realidad de la depresión en la vida de Eduardo Yáñez

El actor habló abiertamente sobre los síntomas que enfrenta y que ha aprendido a manejar desde que recibió su diagnóstico. “Es difícil el llanto incontrolable por ninguna razón (…) Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy”, añadió. Estas declaraciones muestran el impacto emocional que la depresión tiene en su cotidianidad y la necesidad de fortaleza interna.

Además, Eduardo Yáñez confesó que en momentos oscuros llegó a contemplar el suicidio, aunque descartó esa opción con determinación. “Lo pensé muchas veces, pero me juré a mí mismo que eso no era una opción. Tú no puedes juzgar a nadie que tiene depresión, porque son diferentes niveles, síntomas”, explicó el mexicano.

Encontrando luz en medio de la oscuridad

A pesar de las dificultades, el actor encontró la motivación para enfrentar la depresión y salir adelante. “Desde un principio, cuando me entró esa enfermedad, yo dije: ‘No manches. Esto lo tengo que superar y tengo que salir’. Yo siempre he sido muy desmadroso y ahorita estoy en ese plan. Aunque es duro darte ánimos a ti mismo. Eso debe venir de adentro hacia fuera“, compartió con sinceridad.

Finalmente, Eduardo Yáñez destacó las herramientas que ha incorporado para combatir la depresión y mejorar su calidad de vida. “Hago ejercicio. Estudiar todo lo que tiene que ver con la actuación, el trabajo, y va pasando el tiempo para que llegue un día y veas la luz”, sentenció.

Su experiencia invita a quienes padecen esta enfermedad a buscar apoyo y no perder la esperanza.