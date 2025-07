Eddie Murphy revela que ‘Burro’ de Shrek tendrá su película: ¿Cuándo se estrenará?

Eddie Murphy, actor y voz de ‘Burro’ en la franquicia ‘Shrek’, confirmó en una entrevista con ScreenRant que comenzará a grabar las líneas de diálogo para una película en solitario de su famoso personaje, que explorara su historia familiar.

¿Cuándo iniciará la producción de la película de ‘Burro’?

Murphy, de 64 años, detalló que la película se centrará en ‘Burro’, personaje de la franquicia animada ‘Shrek’, y su vida con su esposa dragón y sus seis hijos.

En la entrevista, el actor señaló: “’Burro’ tendrá su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragón y sus hijos, mitad dragón y mitad burro. Han escrito una historia divertida”.

Las grabaciones de voz iniciarán en septiembre de 2025, tras concluir parte del trabajo en ‘Shrek 5’, cuya fecha de estreno está fijada para 18 de diciembre de 2026.

Además, la producción será desarrollada por DreamWorks Animation, responsable de la serie ‘Shrek’ desde su inicio en 2001. Aunque no se han revelado más detalles sobre el guion, Murphy indicó que el formato será similar al de las películas de ‘Gato con Botas’, enfocándose en un personaje secundario.

Cronología del proyecto

El actor precisó que el estreno de la película de ‘Burro’ está proyectado para 2028, tres años después del inicio de las grabaciones. Actualmente, el equipo sigue trabajando en las voces de ‘Shrek 5’, que lleva aproximadamente dos años en desarrollo.

Murphy afirmó que las grabaciones de la nueva cinta comenzarán tras finalizar esta etapa, marcando un nuevo capítulo para la franquicia.

‘Shrek 5’ incluirá a los actores originales, como Mike Myers y Cameron Diaz, junto a Murphy, y contará con Zendaya como voz de la hija adolescente de ‘Shrek’. Esto, en la versión en inglés.

La expansión de la franquicia con proyectos individuales responde al éxito de spin-offs previos como Puss in Boots: The Last Wish, estrenada en 2022.

Contexto de la franquicia Shrek

La serie Shrek debutó en 2001 y ha producido cuatro películas principales, con la última, ‘Shrek Forever After’, lanzada en 2010.

La franquicia, conocida por su enfoque en cuentos de hadas con humor, ha generado ingresos superiores a 2 mil millones de dólares globalmente.

El anuncio de la película de ‘Burro’ sigue al éxito de ‘Gato con botas’, que exploró a otro personaje secundario, consolidando la estrategia de DreamWorks de expandir el universo animado. La producción de spin-offs refleja una tendencia en la industria de animación, donde personajes populares reciben historias propias.

Es uno de los personajes más queridos de la saga ‘Shrek’

Las grabaciones en septiembre marcará el comienzo de esta nueva fase para ‘Burro’, uno de los personajes más queridos de la serie.

Cabe recordar que el actor mexicano Eugenio Derbez le dio voz a ‘Burro’ en las versiones en español de las primeras cuatro películas de ‘Shrek’. Sin embargo, en la quinta entrega que está por estrenarse, el comediante no pudo ser parte por falta de acuerdos económicos. (13).