Ed Gale, actor que interpretó a Chucky en la Saga de Terror, murió a los 61 años de edad

Ed Gale, actor y especialista en acrobacias conocido por interpretar físicamente al muñeco asesino Chucky falleció a los 61 años. La muerte le llegó mientras estaba internado en un centro de cuidados paliativos en Los Ángeles, California. Su sobrina, Kayse Gale, confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook, describiendo su muerte como repentina, aunque no se especificó la causa de muerte de Ed Gale.

El actor, nacido el 23 de agosto de 1963 en Plainwell, Michigan, se trasladó a California a los 20 años con solo 41 dólares. Allí persiguió su sueño de actuar en Hollywood. Con una carrera que abarcó más de 130 producciones entre cine, televisión y comerciales, destacó por su trabajo en películas de culto. Entre ellas Howard the Duck (1986), donde interpretó al personaje principal dentro de un traje, y Spaceballs (1987).

El actor Ed Gale le dio vida a Chucky

Su papel más icónico fue el de Chucky, el muñeco poseído por un asesino en serie, en la saga de terror Child’s Play, donde compartió créditos con la voz de Brad Dourif. La sobrina de Ed Gale destacó su carisma y su pasión por la industria del entretenimiento, señalando que su papel favorito era el de “tío divertido”. “Ed llegó a California con un sueño y nunca miró atrás», escribió Kayse en su publicación.

También mencionó detalles personales, como su gusto por los hot dogs de 7-Eleven con ketchup y sus días como DJ en una pista de patinaje en Plainwell. El director de Child’s Play, Tom Holland, elogió el trabajo de Ed Gale, afirmando que su desempeño físico fue clave para hacer creíble la amenaza de Chucky. “Ed estaba siempre listo cuando gritaba ‘acción’”, declaró Holland a la revista People.

Además de la saga de Chucky, Ed Gale participó en producciones como O Brother, Where Art Thou?, Bill & Ted’s Bogus Journey y The Polar Express, así como en series como Baywatch, My Name Is Earl y Land of the Lost, donde interpretó al dinosaurio Tasha.

Envuelto en varios líos con la justicia

El actor, quien nació con enanismo, enfrentó controversias en sus últimos años. En abril de 2023, fue investigado por la Policía de Los Ángeles. Él admitió, en una operación encubierta del grupo Creep Catchers Unit, haber sostenido conversaciones sexuales con personas que creía eran menores. Aunque no fue arrestado permanecía bajo investigación al momento de su fallecimiento. El actor padecía de hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En marzo de 2024, Gale se declaró no culpable de un cargo de intentar reunirse con un menor con fines ilícitos y estaba en libertad condicional. La muerte de Ed Gale ha generado reacciones en la comunidad del cine de terror, donde su trabajo dejó una huella significativa. Su última aparición en pantalla fue en la película Pandemonic (2020). La industria y los fanáticos recuerdan su legado en más de tres décadas de carrera.