Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Ángelo Preciado, Keny Arroyo y Jordi Govea, futbolistas ecuatorianos, no tuvieron minutos en los partidos de ida de la tercera ronda de clasificación de la Conference League, debido a lesiones y decisiones técnicas de sus clubes, Sparta Praga, Besiktas y Olimpija Ljubljana, respectivamente.

Sparta Praga golea sin Preciado

El Sparta Praga, equipo checo donde milita Ángelo Preciado, se impuso con un contundente 4-1 al Ararat-Armenia en el partido de ida, disputado en la Generali Arena de Praga.Los goles fueron obra de Patrik Vydra (25′), un autogol de Joao Queirós (33′), Jan Kuchta (60′) y Veljko Birmančević (80′).

Preciado fue baja por una lesión muscular que lo marginó del encuentro. En la ronda anterior, el lateral ecuatoriano destacó al aportar dos asistencias en la victoria 4-0 sobre el Aktobe de Kazajistán, sellando un global de 5-2 para avanzar. Sin embargo, esta vez no fue convocado, y el equipo dirigido por Lars Friis mantuvo su solidez para tomar ventaja en la serie, que se definirá el 14 de agosto en el partido de vuelta.

Sparta Praga busca asegurar su lugar en la cuarta ronda de clasificación, última etapa antes de la fase de grupos de la Conference League, un torneo que reúne a equipos de ligas medianas y grandes de Europa.

Besiktas arrasa sin Keny Arroyo

Por su parte, el Besiktas de Turquía, con Keny Arroyo en sus filas, goleó 4-1 al St. Patrick’s Athletic de Irlanda en el Richmond Park de Dublín. Un triplete de Tammy Abraham y un gol de Joao Mario aseguraron una ventaja significativa para el equipo turco en esta eliminatoria. Arroyo, de 19 años, no sumó minutos en este encuentro, al igual que en la serie anterior de la UEFA Europa League, donde Besiktas cayó eliminado con un global de 6-2 ante el Shakhtar Donetsk.

El equipo, ahora dirigido por Ole Gunnar Solskjær, busca redimirse en la Conference League tras su paso fallido por la Europa League. Arroyo, quien no ha tenido oportunidades recientes, espera ganarse un lugar en el esquema del técnico noruego para el partido de vuelta programado para el 14 de agosto.

Olimpija Ljubljana empata sin Govea

En Eslovenia, el Olimpija Ljubljana, campeón de la PrvaLiga 2024-2025, igualó 0-0 como local ante el Egnatia de Albania en el Stožice Stadium. Jordi Govea, futbolista ecuatoriano de 25 años, no fue considerado por decisión técnica del entrenador, según reportes.

En la ronda previa, Olimpija avanzó tras eliminar al Inter Club d’Escaldes de Andorra por penales, con Govea ingresando al minuto 85 en el partido de vuelta.El Egnatia, campeón de la Superliga albanesa 2024, mostró solidez defensiva, complicando las aspiraciones del conjunto esloveno.

La serie permanece abierta, y el partido de vuelta, también el 14 de agosto, será clave para definir al clasificado a la siguiente fase.

La Conference League

La UEFA Conference League, en su tercera ronda de clasificación, enfrenta a clubes de diversas ligas europeas en una fase previa a los play-offs. Los ganadores de estas series avanzarán a la cuarta ronda, última etapa antes de la fase de grupos.

La presencia de futbolistas ecuatorianos en este torneo refleja el creciente impacto de jugadores del país en competiciones internacionales, aunque en esta ocasión Preciado, Arroyo y Govea no pudieron sumar minutos.

Próximos pasos para los ecuatorianos

Los partidos de vuelta, programados para el 14 de agosto de 2025, serán decisivos para Sparta Praga, Besiktas y Olimpija Ljubljana. Preciado, recuperándose de su lesión, Arroyo, buscando oportunidades, y Govea, a la espera de decisiones técnicas, podrían tener opciones de regresar a la acción. Los clubes de estos jugadores aspiran a alcanzar la fase de grupos de la Conference League, un objetivo que requiere mantener el nivel mostrado en los duelos de ida.