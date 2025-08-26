Ecuatorianos podrán aplicar a becas Chevening para estudios de posgrado en Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, abrió una nueva convocatoria de las becas Chevening para estudiantes de Ecuador.

Esta iniciativa, dirigida a “futuros líderes excepcionales”, busca ofrecer una oportunidad para que profesionales ecuatorianos cursen estudios de maestría con todos los gastos pagados en universidades británicas. La postulación está abierta para cualquier maestría de un año de duración y el plazo se extiende hasta el 7 de octubre de 2025.

Estas becas Chevening brindan un apoyo financiero total que cubre la colegiatura, el transporte aéreo de ida y vuelta, los costos de la visa de estudiante, y un estipendio mensual para manutención. Además, los seleccionados obtienen la cobertura básica de salud.

Este programa busca formar a futuros líderes en diversas áreas como derechos humanos, medicina, o periodismo, según afirmó Chris Campbell, embajador británico en Ecuador. Hasta el momento, 150 ecuatorianos han sido beneficiados.

Requisitos y proceso de aplicación

Para poder aplicar a las becas Chevening, los interesados deben cumplir con varios requisitos. Primero, deben ser ciudadanos de uno de los países beneficiarios, y Ecuador se encuentra en esta lista. También es necesario haber obtenido una diplomatura que permita el acceso a un curso de posgrado.

Un requisito fundamental es contar con un mínimo de dos años de experiencia laboral. Los aspirantes también deben comprometerse a regresar a su país de origen por al menos dos años después de conseguir el título.

El proceso de aplicación es digital y se realiza a través del sitio web oficial de Chevening. Los postulantes deben ingresar su correo electrónico, número de teléfono y un correo de recuperación para registrarse.

Una vez verificada la cuenta, pueden acceder al portal de aplicación y responder a un cuestionario usando solo respuestas de ‘sí’ o ‘no’. Este programa busca a personas con gran potencial, que tengan interés en transformar sus comunidades desde cualquier ámbito.

Charla informativa y plazos

El proceso de postulación se mantendrá abierto hasta el 7 de octubre de 2025. Para que los interesados puedan conocer más detalles sobre la experiencia, se ha programado una charla informativa dirigida por una exbecaria. El evento se realizará de manera virtual el miércoles 27 de agosto.

Esta es una excelente oportunidad para resolver dudas y entender mejor los beneficios de las becas Chevening. La beca cubre el 100% de los gastos, lo que hace de esta oportunidad un gran impulso para la formación profesional de los ecuatorianos.

El programa Chevening es una iniciativa del gobierno británico que ha beneficiado a profesionales de todo el mundo. La posibilidad de estudiar en el Reino Unido con todos los gastos cubiertos es una oportunidad valiosa para la formación de profesionales que retornarán a Ecuador para contribuir al desarrollo del país.