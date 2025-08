Ecuatoriano Felipe Rodríguez gana la categoría Open masculina de surf en el Luso Galaico 2025

El surfista Felipe Rodríguez ganó la categoría Open masculina de surf en el XXVI Luso Galaico, celebrado en la Praia da Arda, Viana do Castelo, Portugal, como parte del Viana Surf City Festival, para consolidar su talento en un evento transnacional de surf, bodyboard y longboard.

El XXVI Luso Galaico, organizado por el Surf Clube de Viana (SCV) y la Federación Galega de Surf, se llevó a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2025 en la Praia da Arda, conocida como “Mariana”, en Viana do Castelo, Portugal. El evento, parte del Viana Surf City Festival 2025, reunió a surfistas de Portugal, España, Ecuador y otros países en categorías Open y Femenina de surf, bodyboard y longboard. La competencia destacó por su ambiente de cooperación transnacional y las excelentes condiciones de las olas en esta icónica playa atlántica.

Tricolor se llevó el primer lugar con 12 puntos

En la categoría Open masculina de surf, Felipe Rodríguez, representante del Surf Clube de Viana, se alzó con el primer lugar al obtener 12.00 puntos en la final. Sus mejores olas, valoradas en 6.33 y 5.67, le dieron una ventaja de 1.8 puntos sobre el segundo clasificado, el portugués Matías Lopes (10.20 puntos). Completaron el podio João Crespo (8.90 puntos) y Tomás Carvalho (6.60 puntos), ambos de Portugal. La victoria de Rodríguez marcó un hito para el surf ecuatoriano en un evento de prestigio internacional.

El Luso Galaico, que se celebra ininterrumpidamente desde 1998, es uno de los campeonatos de surf más antiguos de Europa. Organizado por el SCV, en colaboración con la Federación Portuguesa de Surf y la Federación Galega de Surf, el evento fomenta la competencia y la camaradería entre surfistas del norte de Portugal y Galicia, España. En esta edición, participaron cerca de 160 atletas, consolidando a la Praia da Arda como un referente para el surf en la región atlántica.

El Viana Surf City Festival

El Viana Surf City Festival 2025 incluyó tres eventos principales: el XXVI Luso Galaico, la etapa final del Shark Series y el IV Surfing Viana d’Agonia. Este evento, respaldado por la Cámara Municipal de Viana do Castelo y la Fundación do Desporto, busca promover la formación de jóvenes talentos y la sostenibilidad ambiental, además de reforzar la posición de Viana do Castelo como Ciudad Europea del Deporte 2023.

La Praia da Arda ofreció condiciones óptimas durante el campeonato, con olas consistentes que permitieron un alto nivel competitivo. El SCV destacó la calidad de las olas y la logística del evento, que contó con el apoyo del Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana, utilizado para entrenamientos y estancias de los atletas. La participación de surfistas internacionales, como Rodríguez, subrayó la creciente proyección global del festival.

Impacto del triunfo de Rodríguez

El triunfo de Felipe Rodríguez, conocido como “Pin”, generó entusiasmo entre los aficionados, especialmente en Ecuador, donde su victoria fue celebrada en redes sociales. Rodríguez se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la categoría Open masculina del Luso Galaico. Este logro fortalece su carrera y visibiliza el talento sudamericano en el surf europeo. La Federación Galega de Surf y el SCV destacaron la diversidad de competidores como un factor clave para el éxito del evento.

Próximos eventos en Viana

Tras el cierre del Viana Surf City Festival 2025, el Surf Clube de Viana prepara el Blue Surf Festival, programado del 28 de septiembre al 1 de octubre, enfocado en surf inclusivo y sostenibilidad. Viana do Castelo, miembro de la World Surf Cities Network, seguirá consolidándose como un destino clave para el surf mundial. Rodríguez, por su parte, planea continuar su preparación en el Centro de Alto Rendimento de Surf para futuras competiciones internacionales.