Ecuatoriano Carlos Vera anuncia baja en UFC Fight Night por lesión

El peleador ecuatoriano Carlos Vera anunció que no competirá contra el mexicano David Martínez el 13 de septiembre de 2025 en San Antonio, Estados Unidos, debido a una lesión en la rodilla, frustrando su participación en el evento Noche UFC, según confirmó en sus redes sociales.

Lesión de Vera y cancelación del combate

Vera, luchador de la división de peso gallo de la UFC, comunicó su baja del evento UFC Fight Night, en el Frost Bank Center de San Antonio. “Lo siento mi gente. Me lesioné la rodilla. Volveré súper pronto”, escribió el deportista ecuatoriano. La pelea contra David Martínez, un enfrentamiento esperado en la cartelera de Noche UFC, queda cancelada para Vera, y la organización busca un reemplazo para el mexicano.

El anuncio, publicado el 12 de agosto de 2025, generó reacciones entre los fanáticos ecuatorianos, quienes esperaban ver a Vera en acción tras su victoria en marzo. La UFC no ha confirmado oficialmente al sustituto, pero fuentes cercanas indican que se trabaja para mantener a Martínez en la cartelera.

Noche UFC y su relevancia

Noche UFC, en su tercera edición, celebra el Día de la Independencia de México y reúne a destacados peleadores mexicanos e internacionales. Originalmente planeado en Guadalajara, México, el evento fue trasladado a San Antonio debido a retrasos en la construcción del recinto. La cartelera, encabezada por el combate de Diego Lopes contra Jean Silva en peso pluma, es una de las más esperadas del año.

Trayectoria reciente de Vera

Carlos Vera, conocido como “Pequeño”, buscaba su segunda victoria en la UFC tras debutar con un triunfo el 15 de marzo de 2025 contra el congoleño Josias Musasa por sumisión en el primer asalto durante UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2. El ecuatoriano, de 37 años, tiene un récord profesional de 12 victorias y 4 derrotas, con 6 sumisiones y 1 nocaut. Su experiencia incluye participaciones en The Ultimate Fighter 31, donde fue eliminado por Brad Katona.

Impacto de la lesión

La lesión en la rodilla de Vera marca un revés en su carrera, ya que el combate contra Martínez representaba una oportunidad para consolidarse en la división de peso gallo. El peleador no detalló la gravedad de la lesión, pero su mensaje sugiere un regreso próximo tras el proceso de rehabilitación. Según fuentes de la UFC, Vera comenzará su recuperación de inmediato, con el objetivo de volver al octágono en los próximos meses.

Búsqueda de un reemplazo

La UFC trabaja para encontrar un nuevo oponente para David Martínez, peleador mexicano con un récord de 12 victorias y 1 derrota, quien abriría la cartelera de Noche UFC. La organización no ha anunciado plazos para confirmar al sustituto, pero el tiempo apremia debido a la cercanía del evento. La ausencia de Vera reduce la representación ecuatoriana, dejando a los fanáticos a la espera de su retorno.

En redes sociales, los seguidores de Vera expresaron apoyo y deseos de pronta recuperación. La comunidad de MMA espera que Vera, con su estilo basado en jiu-jitsu y experiencia en taekwondo, regrese fortalecido tras su rehabilitación.

Próximos pasos para Vera

El luchador ecuatoriano, nacido en Manta, Manabí, se enfocará en su recuperación para retomar su camino en la UFC. Aunque no se especificó un tiempo exacto de rehabilitación, su mensaje optimista indica que planea volver al octágono pronto. La UFC, por su parte, continuará organizando la cartelera de Noche UFC, que promete ser un evento clave en el calendario de artes marciales mixtas de 2025.