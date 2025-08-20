Ecuatoriana Marina Pérez, primera americana en el top 10 de pistola deportiva

La ecuatoriana Marina Pérez se posicionó en el décimo lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Tiro Olímpico (ISSF) en pistola deportiva 25 metros en Guayaquil, Ecuador, consolidándose como la primera atleta del país y única de América en el top 10, con el propósito de destacar en competiciones internacionales.

Un hito histórico para Ecuador

Pérez alcanzó el décimo puesto en el ranking mundial acumulando 2.301 puntos. Este logro la convierte en la primera ecuatoriana y la única atleta de América en integrar el prestigioso top 10 global en esta disciplina. Además, Pérez se ubica en el puesto 32 del ranking mundial de pistola de aire comprimido 10 metros, según datos oficiales de la ISSF.

Pérez expresó su emoción a través de redes sociales. “¡No lo puedo creer, es increíble! El verme en el top #10 del ranking mundial en la pistola deportiva, una ecuatoriana que lo logra por primera vez en la historia”.

Pérez agradeció a la Federación Deportiva de Guayas, al presidente de la FETO, Mario De Genna, a su entrenador Hugo Hernández y a sus compañeros de equipo por su apoyo. El logro fue destacado por la FETO, que resaltó el impacto continental de este hito para el tiro olímpico ecuatoriano, posicionando al país en la élite mundial.

Desempeño en el evento nacional

El 16 y 17 de agosto de 2025, Marina Pérez participó en el evento de control y seguimiento organizado por la Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico en Guayaquil, como parte de la preparación para los Juegos Bolivarianos de diciembre 2025 en Perú.

Pérez obtuvo el primer lugar en la categoría de pistola de aire femenina, demostrando su consistencia y nivel competitivo. Otros destacados en el evento incluyeron a Yautung Cueva (pistola de aire), Danilo Camacho (rifle de aire), Karla Durango (rifle de aire), Zhang Hengyue (rifle de aire junior), Josué Gallardo (rifle de aire junior) y Britney Vitery (pistola de aire junior).

El evento sirvió como evaluación técnica para los atletas ecuatorianos, enfocada en afinar detalles de cara a compromisos internacionales.

Contexto del tiro olímpico

La pistola deportiva 25 metros, una disciplina olímpica regulada por la ISSF, es un evento femenino que utiliza pistolas de calibre .22 disparadas a una distancia de 25 metros con una sola mano.

La competencia incluye una fase de precisión y una de tiro rápido, con un máximo de 654 puntos en la fase de clasificación (60 disparos). Además una fase final de 24 disparos que puede sumar hasta 261.6 puntos. Desde 1984, esta modalidad forma parte del programa olímpico femenino.

Marina Pérez ha competido en eventos internacionales como la ISSF World Cup en Lima, Perú, en abril 2025, donde los mejores tiradores mundiales buscan clasificar al ISSF World Cup Final 2025 en Doha, Qatar, programado para el 4 al 9 de diciembre. La clasificación se logra mediante victorias en copas del mundo o acumulando puntos en el ranking, donde Pérez ha destacado.

Preparación para los Juegos Bolivarianos

Con su reciente éxito, Marina Pérez se perfila como una de las principales cartas de Ecuador para los Juegos Bolivarianos 2025. Su entrenador, Hugo Hernández, destacó su disciplina y enfoque, mientras que la FETO espera que este logro inspire a otros tiradores ecuatorianos. La atleta continuará su preparación en Guayaquil, bajo la supervisión de la Federación Deportiva de Guayas, con miras a obtener medallas en Perú.