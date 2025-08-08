COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

Ecuatoriana Kerlly Real se une al Parma tras su paso por Valencia

Kerlly Real, lateral ecuatoriana, se une al Parma Calcio Women para la Serie A 2025-2026, tras cinco temporadas en el Valencia CF de España.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ...

[email protected]

Kerlly Real, futbolista ecuatoriana, fue oficializada este jueves 7 de agosto de 2025 como nueva jugadora del Parma Calcio Women, Italia, para competir en la Serie A femenina 2025-2026, tras dejar el Valencia CF debido a su descenso a la Primera RFEF.

Un nuevo capítulo en Italia

La lateral ecuatoriana de 26 años, procedente del Valencia CF, ya se unió a los entrenamientos del equipo en el Centro Deportivo Collecchio. El fichaje fue anticipado por el presidente Kyle Krause con la publicación de la bandera de Ecuador en redes sociales, un gesto habitual para anunciar nuevos refuerzos.

Real, quien militó durante cinco temporadas en el Valencia CF, disputó aproximadamente 70 partidos en la Primera División española (Liga F) y se desempeñó como cuarta capitana del equipo en la temporada 2024-2025.

Tras el descenso del Valencia a la Primera RFEF, segunda división, Real decidió cerrar su ciclo en España para sumarse al proyecto del Parma, que competirá en la Serie A tras lograr el ascenso.La Serie A femenina iniciará el 5 de octubre de 2025, con Parma enfrentando a Como Women en la primera jornada.

Trayectoria de Kerlly Real

Kerlly Real, nacida en Quito en 1998, es una de las figuras destacadas del fútbol femenino ecuatoriano. Inició su carrera en Deportivo Cuenca y Espuce, antes de dar el salto a Europa en 2020 con su fichaje por el Valencia CF.

Durante su etapa en España, se consolidó como una lateral derecha versátil, destacando por su velocidad, capacidad defensiva y aportes ofensivos. En la Liga F, participó en 70 encuentros, anotando dos goles y brindando cuatro asistencias.

Además, Real es una habitual en la selección ecuatoriana, donde ha jugado 25 partidos internacionales y es considerada una referente por su liderazgo y experiencia. Su llegada al Parma marca su primera experiencia en el fútbol italiano, en un torneo que ha ganado competitividad con clubes como Juventus, Roma y Fiorentina.

El Parma Calcio Women, que retorna a la Serie A tras varias temporadas en categorías inferiores, apuesta por jugadoras internacionales como Real para consolidarse en la élite del fútbol femenino italiano.

Fútbol femenino italiano

La Serie A femenina ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, atrayendo talento internacional y aumentando su visibilidad. En la temporada 2025-2026, el torneo contará con 10 equipos, incluyendo a Inter, Milan, Juventus y el recién ascendido Parma.

El calendario, publicado por la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), establece que la temporada se extenderá desde el 5 de octubre de 2025 hasta el 17 de mayo de 2026, con partidos de ida y vuelta.

El Parma Calcio Women busca construir un proyecto competitivo tras su ascenso. La incorporación de Kerlly Real se suma a otros refuerzos anunciados por el club, que también ha confirmado amistosos de pretemporada para preparar el debut en la Serie A.

Próximos pasos para Real y Parma

Kerlly Real se integró al plantel el 7 de agosto de 2025 y participó en su primer entrenamiento bajo las órdenes de la entrenadora Valentina De Risi. El equipo femenino del Parma disputará partidos amistosos en las próximas semanas, con el objetivo de afinar su preparación antes del debut ante Roma el 5 de octubre.

Real, con su experiencia en la Liga F y en competiciones internacionales, será una pieza clave en la defensa del equipo, que enfrentará rivales de alto nivel como Juventus y Roma.

El fichaje de Real refuerza la presencia ecuatoriana en el fútbol europeo, siguiendo los pasos de Mayra Ramírez (Chelsea) y consolidando a Ecuador como un país con talento emergente en el fútbol femenino.

