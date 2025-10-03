COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Viernes con paraguas: lluvias y nubes cubrirán gran parte de Ecuador

Varias ciudades del país enfrentarán lluvias de diversa intensidad, con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre cálidas y frescas.
Llevar paraguas o impermeable ante la probabilidad alta de lluvias en varias ciudades.
Llevar paraguas o impermeable ante la probabilidad alta de lluvias en varias ciudades.

Kerlley Ponce

Kerlley Ponce

El viernes 3 de octubre, Ecuador se prepara para una jornada marcada por nubosidad generalizada y lluvias de distinta intensidad, tanto en la Costa como en la Sierra. Las condiciones climáticas influirán en la movilidad, por lo que se recomienda precaución en traslados y actividades al aire libre.

Costa: nubes y alta probabilidad de lluvias

En el Litoral, el clima será mayormente húmedo. Portoviejo registrará temperaturas entre 20 y 29 °C y un 60 % de probabilidad de lluvias, con un cielo cubierto que acompañará gran parte del día. En Manta, el termómetro oscilará entre 22 y 25 °C, con 45 % de probabilidad de precipitaciones, lo que podría dejar lloviznas dispersas.

En tanto, Guayaquil vivirá una jornada inestable, con temperaturas entre 21 y 29 °C y 65 % de probabilidad de lluvias, sobre todo durante la tarde y noche, lo que podría complicar la movilidad urbana y el desarrollo de eventos al aire libre.

Sierra: frescura y lluvias intermitentes

La región andina también se verá influenciada por nubosidad. Quito tendrá temperaturas entre 8 y 18 °C, con cielo nublado y un 45 % de probabilidad de lluvias, principalmente en horas vespertinas.

Por su parte, Cuenca presentará un día fresco, con temperaturas de 9 a 19 °C y un 40 % de probabilidad de lluvias aisladas, concentradas en la tarde y noche, lo que podría generar humedad en calles y avenidas.

Radiación solar

Aunque la jornada estará mayormente cubierta de nubes, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados, lo que implica que la exposición prolongada al sol sigue representando un riesgo. Se aconseja el uso de protector solar, gafas y gorra o sombrero, en especial en las horas centrales del día.

Recomendaciones para la ciudadanía

  • Llevar paraguas o impermeable ante la probabilidad alta de lluvias en varias ciudades.

  • Vestir en capas, adaptándose a la frescura de la Sierra y al ambiente húmedo de la Costa.

  • Prever retrasos en movilidad urbana y carreteras por la presencia de lluvias.

  • Evitar exposición prolongada al sol incluso en jornadas nubladas.

