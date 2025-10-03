Viernes con paraguas: lluvias y nubes cubrirán gran parte de Ecuador

El viernes 3 de octubre, Ecuador se prepara para una jornada marcada por nubosidad generalizada y lluvias de distinta intensidad, tanto en la Costa como en la Sierra. Las condiciones climáticas influirán en la movilidad, por lo que se recomienda precaución en traslados y actividades al aire libre.

Costa: nubes y alta probabilidad de lluvias

En el Litoral, el clima será mayormente húmedo. Portoviejo registrará temperaturas entre 20 y 29 °C y un 60 % de probabilidad de lluvias, con un cielo cubierto que acompañará gran parte del día. En Manta, el termómetro oscilará entre 22 y 25 °C, con 45 % de probabilidad de precipitaciones, lo que podría dejar lloviznas dispersas.

En tanto, Guayaquil vivirá una jornada inestable, con temperaturas entre 21 y 29 °C y 65 % de probabilidad de lluvias, sobre todo durante la tarde y noche, lo que podría complicar la movilidad urbana y el desarrollo de eventos al aire libre.

Sierra: frescura y lluvias intermitentes

La región andina también se verá influenciada por nubosidad. Quito tendrá temperaturas entre 8 y 18 °C, con cielo nublado y un 45 % de probabilidad de lluvias, principalmente en horas vespertinas.

Por su parte, Cuenca presentará un día fresco, con temperaturas de 9 a 19 °C y un 40 % de probabilidad de lluvias aisladas, concentradas en la tarde y noche, lo que podría generar humedad en calles y avenidas.

Radiación solar

Aunque la jornada estará mayormente cubierta de nubes, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados, lo que implica que la exposición prolongada al sol sigue representando un riesgo. Se aconseja el uso de protector solar, gafas y gorra o sombrero, en especial en las horas centrales del día.

Recomendaciones para la ciudadanía