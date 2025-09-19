COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Asamblea

Últimos pagos a socios de CREA ya se ejecutan: esto es lo que debe saber

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) avanza en la devolución de depósitos de la Cooperativa CREA, alcanzando la tercera fase y asegurando la recuperación de activos remanentes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Últimos pagos a socios de CREA ya se ejecutan: esto es lo que debe saber
Los fondos recaudados se aplicarán según el orden de prelación establecido por la normativa vigente.
Últimos pagos a socios de CREA ya se ejecutan: esto es lo que debe saber
Los fondos recaudados se aplicarán según el orden de prelación establecido por la normativa vigente.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El intendente nacional de SEPS, Andrés Núñez Cruz, informó este jueves 19 de septiembre, ante la Comisión de Régimen Económico, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA se encuentra en la última fase de pagos, beneficiando a 421 socios, con el objetivo de garantizar la restitución de sus depósitos mediante la liquidación de activos y la venta de bienes de la cooperativa.

Avance de la liquidación

Núñez Cruz detalló que el proceso de devolución se planificó en tres fases. La primera fase alcanzó a 2.060 socios, por un monto total de 88.868.160. La segunda fase cubrió a 72.730 socios, con 66.552.125 pagados. Actualmente, la tercera y última fase atiende a 421 socios, por 66.742.871, con venta de cartera y liquidación de activos en ejecución.

El intendente explicó que la gestión de activos y pasivos seguirá un procedimiento transparente. Se prevé ejecutar y liquidar los activos remanentes para cubrir obligaciones pendientes, además de subastar o vender bienes muebles e inmuebles de la entidad. Los fondos recaudados se aplicarán según el orden de prelación establecido por la normativa vigente.

Intervenciones y consultas ciudadanas

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, anunció la participación de varios ciudadanos vinculados con la liquidación de CREA. Entre ellos, Verónica Parra consultó sobre los mecanismos que aseguren la monetización de los bienes incluidos en el proceso.

Juan Carlos Torres destacó el trabajo de la comisión y de los asambleístas del Azuay, señalando que se mantendrá la vigilancia hasta el cumplimiento del último pago. Otros participantes, como Diego Cabrera, María Eugenia Segarra, María Elena Romero, María Piedad Robles y Patricia Cajas, agradecieron el esfuerzo conjunto orientado a la recuperación de recursos.

Expectativa de los socios

María Piedad Robles, beneficiaria de la tercera fase, expresó su esperanza de recibir pronto la devolución de sus ahorros. La presidenta Farinango anunció que se dará continuidad al seguimiento para garantizar que todos los pagos se cumplan completamente.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA inició su proceso de liquidación tras dificultades financieras que obligaron a SEPS a supervisar y garantizar la devolución de los depósitos. La estrategia implementada priorizó pagos progresivos según la magnitud del depósito y la cantidad de socios, asegurando que la gestión de activos y pasivos se realice de manera ordenada y legal.

Perspectivas y próximos pasos

El enfoque en la venta de activos remanentes y la liquidación de bienes busca maximizar la recuperación de fondos, asegurando que los socios reciban la totalidad de sus depósitos. SEPS continuará su monitoreo y aplicará la normativa vigente para concluir satisfactoriamente el proceso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO