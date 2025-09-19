Últimos pagos a socios de CREA ya se ejecutan: esto es lo que debe saber

El intendente nacional de SEPS, Andrés Núñez Cruz, informó este jueves 19 de septiembre, ante la Comisión de Régimen Económico, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA se encuentra en la última fase de pagos, beneficiando a 421 socios, con el objetivo de garantizar la restitución de sus depósitos mediante la liquidación de activos y la venta de bienes de la cooperativa.

Avance de la liquidación

Núñez Cruz detalló que el proceso de devolución se planificó en tres fases. La primera fase alcanzó a 2.060 socios, por un monto total de 88.868.160. La segunda fase cubrió a 72.730 socios, con 66.552.125 pagados. Actualmente, la tercera y última fase atiende a 421 socios, por 66.742.871, con venta de cartera y liquidación de activos en ejecución.

El intendente explicó que la gestión de activos y pasivos seguirá un procedimiento transparente. Se prevé ejecutar y liquidar los activos remanentes para cubrir obligaciones pendientes, además de subastar o vender bienes muebles e inmuebles de la entidad. Los fondos recaudados se aplicarán según el orden de prelación establecido por la normativa vigente.

Intervenciones y consultas ciudadanas

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, anunció la participación de varios ciudadanos vinculados con la liquidación de CREA. Entre ellos, Verónica Parra consultó sobre los mecanismos que aseguren la monetización de los bienes incluidos en el proceso.

Juan Carlos Torres destacó el trabajo de la comisión y de los asambleístas del Azuay, señalando que se mantendrá la vigilancia hasta el cumplimiento del último pago. Otros participantes, como Diego Cabrera, María Eugenia Segarra, María Elena Romero, María Piedad Robles y Patricia Cajas, agradecieron el esfuerzo conjunto orientado a la recuperación de recursos.

Expectativa de los socios

María Piedad Robles, beneficiaria de la tercera fase, expresó su esperanza de recibir pronto la devolución de sus ahorros. La presidenta Farinango anunció que se dará continuidad al seguimiento para garantizar que todos los pagos se cumplan completamente.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA inició su proceso de liquidación tras dificultades financieras que obligaron a SEPS a supervisar y garantizar la devolución de los depósitos. La estrategia implementada priorizó pagos progresivos según la magnitud del depósito y la cantidad de socios, asegurando que la gestión de activos y pasivos se realice de manera ordenada y legal.

Perspectivas y próximos pasos

El enfoque en la venta de activos remanentes y la liquidación de bienes busca maximizar la recuperación de fondos, asegurando que los socios reciban la totalidad de sus depósitos. SEPS continuará su monitoreo y aplicará la normativa vigente para concluir satisfactoriamente el proceso.