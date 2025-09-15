Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel

El Gobierno Nacional de Ecuador dio a conocer que inició con la compensación para el sector de los transportistas, depositando más de 1.1 millones de dólares en incentivos productivos. Este depósito, realizado como parte de las medidas tras la eliminación del subsidio al diésel, beneficia a un total de 1.665 transportistas. Los beneficiarios incluyen a modalidades intercantonales (rurales, urbanos y combinados), así como a los transportistas inter e intraprovinciales.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que el número de beneficiarios seguirá en aumento a medida que los propietarios de vehículos completen su registro en el portal oficial del MIT. Para dar soporte a este proceso, el MIT ha habilitado puntos de atención presencial a escala nacional, garantizando que los transportistas tengan acceso a la asistencia necesaria para el registro. El Gobierno Nacional enfatiza en que seguirá apoyando al sector del transporte.

Contexto de la Eliminación del Subsidio al Diésel y el Rechazo de los Gremios

Estas acciones del Gobierno de Daniel Noboa se dan en el contexto de la reciente eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado una fuerte controversia en el país. El decreto ejecutivo, que busca aliviar la carga fiscal del Estado, ha sido recibido con un rotundo rechazo por parte de diversos gremios de transportistas, quienes argumentan que el aumento en el precio del combustible afectará directamente sus costos operativos. El sector ha expresado su preocupación por las repercusiones que esta medida podría tener en la cadena de producción y en el bolsillo de los ecuatorianos.

A pesar de las compensaciones anunciadas, los gremios de transportistas han mantenido su postura de rechazo a la eliminación total del subsidio. La desconfianza en la suficiencia de los incentivos económicos ha provocado un clima de tensión, con amenazas de paralizaciones y protestas a nivel nacional. La incertidumbre persiste sobre si el monto depositado y el sistema de compensación digital serán suficientes para evitar un conflicto mayor con el sector.

Precios de los Pasajes y Postura del Gobierno

En medio de este escenario, la preocupación de la ciudadanía por el posible aumento en el precio de los pasajes se ha convertido en un tema central. Sin embargo, en un intento por calmar a la población, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, ha asegurado que no habrá incrementos en las tarifas del transporte público. Según la funcionaria, las medidas de compensación son suficientes para que el alza del diésel no afecte el costo del transporte.