COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel

El Gobierno de Ecuador, mediante el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), dio a conocer sobre el cumplimiento de la compensación al sector de los transportistas, depositando más de $1.1 millones en incentivos tras la eliminación del subsidio al diésel.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. (API)
Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. (API)
Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. (API)
Transportistas reciben más de 1.1 millones de dólares en compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. (API)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

El Gobierno Nacional de Ecuador dio a conocer que inició con la compensación para el sector de los transportistas, depositando más de 1.1 millones de dólares en incentivos productivos. Este depósito, realizado como parte de las medidas tras la eliminación del subsidio al diésel, beneficia a un total de 1.665 transportistas. Los beneficiarios incluyen a modalidades intercantonales (rurales, urbanos y combinados), así como a los transportistas inter e intraprovinciales.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que el número de beneficiarios seguirá en aumento a medida que los propietarios de vehículos completen su registro en el portal oficial del MIT. Para dar soporte a este proceso, el MIT ha habilitado puntos de atención presencial a escala nacional, garantizando que los transportistas tengan acceso a la asistencia necesaria para el registro. El Gobierno Nacional enfatiza en que seguirá apoyando al sector del transporte.

Contexto de la Eliminación del Subsidio al Diésel y el Rechazo de los Gremios

Estas acciones del Gobierno de Daniel Noboa se dan en el contexto de la reciente eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado una fuerte controversia en el país. El decreto ejecutivo, que busca aliviar la carga fiscal del Estado, ha sido recibido con un rotundo rechazo por parte de diversos gremios de transportistas, quienes argumentan que el aumento en el precio del combustible afectará directamente sus costos operativos. El sector ha expresado su preocupación por las repercusiones que esta medida podría tener en la cadena de producción y en el bolsillo de los ecuatorianos.

Transportistas de Ecuador han rechazado con protestas la eliminación del subsidio al diésel durante los últimos tres gobiernos

A pesar de las compensaciones anunciadas, los gremios de transportistas han mantenido su postura de rechazo a la eliminación total del subsidio. La desconfianza en la suficiencia de los incentivos económicos ha provocado un clima de tensión, con amenazas de paralizaciones y protestas a nivel nacional. La incertidumbre persiste sobre si el monto depositado y el sistema de compensación digital serán suficientes para evitar un conflicto mayor con el sector.

Precios de los Pasajes y Postura del Gobierno

En medio de este escenario, la preocupación de la ciudadanía por el posible aumento en el precio de los pasajes se ha convertido en un tema central. Sin embargo, en un intento por calmar a la población, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, ha asegurado que no habrá incrementos en las tarifas del transporte público. Según la funcionaria, las medidas de compensación son suficientes para que el alza del diésel no afecte el costo del transporte.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrategia Quito en Control desplegó controles Camex en varias parroquias

Localizan ADN del presunto asesino de Charlie Kirk en el lugar del crimen 

Policía Nacional neutralizó a alias ‘el Pulpo’ en operativo en Esmeraldas

Erika Vélez se despide entre lágrimas de MasterChef Ecuador tras seis años de pasión y entrega

Caos vehicular en Quito: transportistas cierran accesos a Calderón y Carapungo por el precio del diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrategia Quito en Control desplegó controles Camex en varias parroquias

Localizan ADN del presunto asesino de Charlie Kirk en el lugar del crimen 

Policía Nacional neutralizó a alias ‘el Pulpo’ en operativo en Esmeraldas

Erika Vélez se despide entre lágrimas de MasterChef Ecuador tras seis años de pasión y entrega

Caos vehicular en Quito: transportistas cierran accesos a Calderón y Carapungo por el precio del diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrategia Quito en Control desplegó controles Camex en varias parroquias

Localizan ADN del presunto asesino de Charlie Kirk en el lugar del crimen 

Policía Nacional neutralizó a alias ‘el Pulpo’ en operativo en Esmeraldas

Erika Vélez se despide entre lágrimas de MasterChef Ecuador tras seis años de pasión y entrega

Caos vehicular en Quito: transportistas cierran accesos a Calderón y Carapungo por el precio del diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO