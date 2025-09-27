COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sábado 27 de septiembre: sol en la Costa y nubosidad con lluvias aisladas en la Sierra

Este sábado, el clima en Ecuador variará con cielos despejados en la Costa y lluvias en la Sierra. ¡Prepárate!
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

Este sábado 27 de septiembre, Ecuador presentará un clima contrastante entre la Costa y la Sierra. La franja costera experimentará cielos despejados y temperaturas cálidas, mientras que las ciudades andinas vivirán nubosidad y lluvias aisladas, propias de esta época del año. La jornada invita a tomar precauciones según la región: protección solar en la Costa y paraguas o ropa impermeable en la Sierra.

Costa: sol y temperaturas agradables

En la Costa, se prevé un día mayormente soleado. Portoviejo registrará temperaturas entre 19 y 29 °C y 0 % de probabilidad de lluvia, mientras que Manta tendrá 21 a 25 °C, cielos despejados y 0 % de probabilidad de precipitaciones.

Guayaquil también disfrutará de sol pleno, con temperaturas de 21 a 31 °C y sin riesgo de lluvias, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre y movilidad urbana.

Sierra: nubosidad y lluvias dispersas

En la Sierra, el ambiente será fresco y húmedo. Quito presentará cielo nublado, temperaturas de 7 a 20 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde.

Cuenca tendrá cielo nublado, temperaturas entre 8 y 19 °C y 25 % de probabilidad de lluvias, con lloviznas aisladas que podrían afectar actividades al aire libre y recorridos urbanos.

Radiación solar: precaución en la Costa

Aunque la Sierra esté nublada, la radiación ultravioleta (UV) será moderada a alta en la Costa, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero para actividades al aire libre, sobre todo en Portoviejo, Manta y Guayaquil.

Recomendaciones para la jornada

  • En la Costa: hidratarse y protegerse del sol.

  • En la Sierra: llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias aisladas.

  • Vestir ropa en capas en Quito y Cuenca para adaptarse a los cambios de temperatura.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este sábado 27 de septiembre, Ecuador disfrutará de un día soleado en la Costa y nublado con lluvias aisladas en la Sierra, reflejando la típica variabilidad climática del país. Mientras las ciudades costeras podrán aprovechar las condiciones despejadas, la Sierra presentará humedad y frescura que requerirá atención al planificar actividades al aire libre.

