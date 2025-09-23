Ramiro Rivera: “La eliminación del subsidio al diésel es una decisión valiente y necesaria”

En entrevista con Manavisión Plus, Ramiro Rivera, exvicepresidente del Congreso Nacional, analizó la eliminación del subsidio al diésel, la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, la crisis interna del correísmo, el impacto de las protestas y más. Rivera defendió la decisión del Gobierno de Daniel Noboa como un paso “valiente” y cuestionó las contradicciones de la oposición.

-Sobre el tema de la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno defiende que le significa un ahorro al Estado de más de mil millones. Sin embargo, hay sectores que cuestionan aquello y dicen que no es tanto así. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas a nivel nacional?

En cualquier sociedad, una decisión seria de un jefe de Estado con frecuencia es impopular. Lo contrario ocurre con decisiones demagógicas o populistas, que no sirven a la estabilidad económica pero son aplaudidas. El subsidio al diésel era inequitativo y regresivo: beneficiaba a vehículos de alta gama, al crimen organizado y al contrabando de combustibles. Basta ver que provincias fronterizas como Carchi o Sucumbíos consumían más diésel que Pichincha o Azuay, lo que evidencia el contrabando. Incluso eliminando el subsidio, el diésel en Ecuador sigue siendo más barato que en países vecinos.

Quien critica que no se ahorran mil millones porque parte se destina a compensaciones carece de sensibilidad social. Es más saludable focalizar subsidios al transporte público y comunidades vulnerables. En ese sentido, la decisión del presidente Noboa es valiente y corresponde a un jefe de Estado responsable.

-¿Será que el discurso, el argumento del presidente no ha sido el adecuado y por eso genera rechazo?

En política ecuatoriana hay mucha hipocresía y doble discurso. Basta recordar que Rafael Correa, cuando era presidente, decía que los subsidios a los combustibles beneficiaban a los ricos. Hoy su movimiento se opone a lo que él defendía. Cada gobierno escoge su estrategia para comunicar estas decisiones, pues socializarlas con anticipación puede generar resistencia anticipada de grupos que buscan impedir los ajustes. Existen minorías que viven del conflicto y del vandalismo, como la extrema izquierda o sectores de la CONAIE, que hoy se alinean con el correísmo.

-En todo caso, ese ahorro de más de mil millones de dólares del que habla el Gobierno no alcanza para solucionar los problemas económicos del Estado. ¿Se debería seguir eliminando otros subsidios o cuál sería la vía para salir de la crisis?

En un país pobre e inequitativo, el Estado debe mantener subsidios, pero focalizados para quienes más lo necesitan. Retirar hoy el subsidio al gas, por ejemplo, sería incendiario, aunque en el futuro deberá revisarse. El problema de fondo es que la Constitución vigente sataniza la inversión y eliminó el arbitraje internacional. Nadie invertirá si sabe que la justicia es corrupta. Mientras tanto, la prioridad del Gobierno debe ser enfrentar al crimen organizado, que hoy es la principal amenaza para la sociedad ecuatoriana.

-¿Deberían revisarse también los bonos de desarrollo humano que entrega el Estado?

Los bonos son necesarios como apoyo básico para familias que viven con menos de 2 dólares al día. Pero no pueden ser la única política social, porque condenarían a la gente a una pobreza perpetua. Deben complementarse con políticas públicas en salud, educación, vivienda e infraestructura, así como con la reactivación económica mediante minería responsable, mayor producción petrolera e inversión extranjera.

-Desde su experiencia legislativa, ¿existe un mecanismo para garantizar que los recursos liberados por la eliminación de subsidios vayan a donde se necesitan?

El mecanismo es tener instituciones sólidas y estables, además de contar con datos confiables. El problema en Ecuador es que no existe información suficiente para focalizar subsidios. Por ejemplo, si se supiera cuántas camionetas rurales transportan alimentos, con placas y registros claros, se podría focalizar la ayuda. Sin esa data, los subsidios generalizados terminan en desvíos y corrupción.

-Considerando el escenario actual, con movilizaciones y cierres viales, ¿hay riesgo de que las protestas se radicalicen como en 2019?

No. Primero, porque el país está harto de violencia y sabe que los paros de 2019 y 2022 costaron más de 2.000 millones de dólares. Segundo, porque hoy existe un gobierno más fuerte y legitimado. El paro actual ha sido débil: se han registrado actos vandálicos aislados, pero vinculados a células correístas, no al ciudadano común. Además, las fuentes de financiamiento oscuro hacia algunos dirigentes indígenas se han cortado, lo que reduce su capacidad de movilización.

-¿Cree usted conveniente que se convoque a una nueva Asamblea Constituyente?

Sí, porque la Constitución de 2008 está agotada. Pero si la integran personas improvisadas, será otra frustración. Se necesita una carta magna breve, moderna y bien escrita, inspirada en la Constitución de 1998, la Ley Fundamental de Alemania, Portugal o Italia. Debe eliminar preceptos absurdos como la “ciudadanía universal” o el “derecho a la resistencia” tal como está planteado. También se debe fortalecer a instituciones como la Contraloría y la Procuraduría y permitir el arbitraje internacional.

-Y para lograr todos esos cambios que usted está detallando, doctor, ¿se necesita de pronto una Asamblea Constituyente de plenos poderes o no?

No, la idea de “plenos poderes” fue otra de las salvajadas del correísmo. Una asamblea con plenos poderes podría cometer errores graves, como la de Montecristi, que llegó a la estúpida decisión de establecer que las tarifas eléctricas deberían venderse a precio del costo y no de la inversión. Entonces, cuando usted tiene que comprar energía a Colombia o al Perú, nos venden en 30, 40 o 60 centavos el kilovatio. En cambio, el Ecuador no puede vender más allá de 6 u 8 centavos. Eso hizo un mandato de la constituyente.

Eso es una locura. Así como es una locura que un presidente rompa un contrato y una regla de inversión con una compañía extranjera, le diga que se vaya bonito, que le importa un comino la Oxy y ahora tengamos que pagar 800 millones de dólares. No tiene sentido.

De tal manera que, por ejemplo, en ese ámbito habrá que establecer también el arbitraje internacional, que eso tienen todos los países del planeta Tierra, no tienen unos cuantos chicos malos del planeta donde no hay orden ni ley. Es decir, tenemos que hacer una constitución acorde, reitero, a los tiempos modernos, porque una generación del pasado no tiene ningún derecho de amarrar de pies y de manos a la generación del futuro con una carta política que fue hecha para un momento de venganza, de emoción, de remordimiento, de resentimiento. La constitución que tiene que hacerse será una constitución que una, que cohesione y no que divida.

-¿Qué riesgos existen de que una nueva Constituyente quede al servicio de intereses partidistas?

Será difícil evitarlo. Según el decreto del presidente Noboa, los cambios deberán aprobarse con dos tercios de los constituyentes. Es probable que ADN tenga mayoría relativa, seguida del correísmo, y pequeñas representaciones de Pachakutik u otros. Esto obligará a la negociación y consenso. Si los partidos ponen candidatos sin preparación, será un fracaso; pero si incluyen a juristas y académicos, se podrá redactar una buena Constitución.

-¿Es viable y beneficioso reducir el número de legisladores, como propone el presidente Noboa?

Los parlamentos siempre son impopulares. Pero el problema no es de cantidad, sino de calidad. Tener menos curules no garantiza eficiencia si los representantes no tienen formación. Reducir asambleístas, además, afectaría la representación territorial: 11 provincias podrían quedarse con un solo legislador. Experiencias pasadas demuestran que esta propuesta es difícil de aprobar.

-¿Esta reducción no implicaría concentrar el poder en menos manos?

Podría pasar. Por eso existen fórmulas como el sistema bicameral, donde el Senado lo integren perfiles con más experiencia. También se debería limitar la inmunidad parlamentaria solo al ejercicio de funciones, como ocurre en Alemania o Grecia.

-¿Será de pronto también momento ya para revisar el perfil que debería tener quienes aspiran a llegar a la Asamblea?

Universalmente, el principio de igualdad ante la ley impide establecer requisitos para la elección. La única excepción que conozco es la de la Constitución chilena, que exige el bachillerato. Por lo tanto, el perfil de los candidatos dependerá de la responsabilidad de los partidos políticos. En la Constituyente de 1998, por ejemplo, los partidos seleccionaron a los mejores juristas, lo que garantizó un debate de altura. Si los líderes políticos no seleccionan a gente que valga la pena, habrá decepción, como la que hemos visto en la actual Asamblea.

-El gobierno acaba de anunciar que dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de la organización criminal transnacional El Tren de Aragua, son parte de las más de 50 personas detenidas durante las protestas convocadas por el movimiento indígena en contra del alza del precio del diésel. ¿Podría tratarse de una estrategia del Gobierno para deslegitimar la protesta o, en realidad, hay líneas de financiamiento oscuro detrás?

El Estado ecuatoriano ha reconstituido sus aparatos de inteligencia —civil, Fuerzas Armadas y Policía Nacional— y mantiene cooperación con Estados Unidos, la DEA, el FBI e Israel, que disponen de bases de datos sobre organizaciones terroristas. Si el Gobierno informa que hay extranjeros presuntamente vinculados al Tren de Aragua entre los detenidos, no tiene por qué mentirlo. Ya en las paralizaciones violentas de 2019 y 2022 se evidenció la presencia de grupos armados y crimen organizado detrás de ciertos episodios. El problema es que todavía no hay conciencia de la gravedad de la crisis: por nuestras costas y puertos sale gran parte de la cocaína que llega a Norteamérica y Europa, y los grupos vandálicos calificados como terroristas han tejido vínculos con mafias internacionales (Italia, Albania y Europa del Este).

Dicho esto, es claro que existen ecuatorianos que pueden protestar legítimamente; pero esa legitimidad se pierde cuando se recurre a la violencia. Uno puede decidir no trabajar, pero no puede obligar con agresiones a que el vecino cierre su negocio, pinchar llantas, atacar camioneros o invadir plantaciones. Lo que vimos en 2019 y 2022 —derramar leche, el intento de asesinato a un periodista, incluso el plan para envenenar agua potable— fue terrorismo. Por eso, cuando hoy se reportan 50 detenidos, la pregunta no es cuántos están presos, sino por qué actos están detenidos. Incendiar vehículos policiales o un destacamento, o herir a uniformados, no ayuda a ninguna causa: eso lo hacen violentos, no quienes buscan soluciones.

-En los últimos meses hemos visto marcadas diferencias dentro del correísmo por temas de candidaturas, y la conducción política del partido. A su criterio, ¿esto es un desgaste natural de un movimiento que ya tiene más de 15 años en la arena política o es señal de un declive definitivo?

Hay un declive. Y objetivamente, cuando se trata de movimientos populistas y caudillistas, no se puede afirmar que el caudillismo termine de la noche a la mañana. El ejemplo más claro está en Argentina: Perón murió hace más de medio siglo y aún así el peronismo sigue teniendo influencia. En el caso ecuatoriano es más complicado.

Rafael Correa, que antes representaba juventud, hoy proyecta un rostro amargado y envejecido, mientras que el presidente actual es un joven de 36 años. El correísmo es un movimiento que ya se sabía corrupto, y lo que se ha descubierto es que también mantiene vínculos con el crimen organizado. Ver a un líder como Correa pasar hasta 18 horas al día en redes sociales insultando y respaldando a dictadores vinculados al narcotráfico, como en Venezuela, es un signo de decadencia política.

-¿Qué lectura hace de la figura de Luisa González y de su rol dentro del movimiento?

Con todo respeto hacia las mujeres y su dignidad, la figura de Luisa González ha estado marcada por polémicas. Se ha criticado que su estilo de hacer política se enfoca en sobresalir por la imagen y no por propuestas de fondo, lo que genera una percepción negativa. Incluso dentro de su propio movimiento se han lanzado comentarios sobre sus “méritos” frente a Correa, frases que yo no repetiría por respeto a la audiencia.

Lo que se ve es un liderazgo endeble. Correa difícilmente podrá regresar al país porque enfrenta causas judiciales y posibles procesos incluso en Estados Unidos. De ahí que, probablemente, la impulsarán a candidaturas locales como la prefectura de Manabí, aunque su éxito electoral es incierto.

-¿Podría esta crisis interna del correísmo tener consecuencias en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y frente al Gobierno?

Sí, porque si el escenario político sigue polarizado solo entre ADN y el correísmo, este último aún puede mantener una representación fuerte en la Constituyente. El problema es que no ha surgido una tercera fuerza sólida que contrarreste esa bipolaridad. Sin embargo, el correísmo enfrenta graves problemas internos: Un alcalde de Guayaquil acusado de contrabando de combustibles y un perjuicio al Estado cercano a los 100 millones de dólares. Una prefecta del Guayas que se aparta del movimiento. Un alcalde de Quito con procesos judiciales.

Todo esto evidencia crisis de liderazgo. Cuando un caudillo como Correa no da espacio a nuevos liderazgos, se ahoga cualquier posibilidad de renovación interna.

-¿Quién podría entonces asumir la dirección del movimiento? ¿Hay espacio para nuevos liderazgos?

Lo dudo. El caudillo siempre elige a los más obedientes e incondicionales, no necesariamente a los más inteligentes o preparados. No veo a Andrés Arauz como una opción viable: sería una caricatura. En cambio, González podría ser desplazada hacia un cargo provincial para mantenerla dentro del movimiento pero sin liderazgo nacional. En cuanto a nuevas figuras, sería positivo que jóvenes constitucionalistas y académicos de 35 a 45 años pudieran llegar a la Asamblea o a la Constituyente. Eso aportaría debate serio y conocimiento. Lamentablemente, el correísmo no ha demostrado interés en abrir paso a liderazgos con estas características.

-Entonces, ¿pueden aparecer nuevos rostros en el correísmo que cambien el rumbo del movimiento?

No lo creo. No esperemos que haya una alternancia democrática genuina dentro de un movimiento tan caudillista. Sería deseable ver nuevos liderazgos con capacidad e inteligencia, pero lo que tenemos es una dirigencia dominada por un caudillo egocéntrico y personalista, que no permitirá que otros crezcan.

El Ecuador merece algo mejor: líderes que puedan debatir con altura y no figuras improvisadas que solo leen lo que un asesor les escribe. Un futuro distinto requiere más que caudillos y obedientes; necesita responsabilidad, preparación y coherencia.