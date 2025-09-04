COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Previo a reunirse con Noboa, Marco Rubio afirmó que “estamos alineados como socios para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional y terrorismo”

El Secretario de Estados de Estados Unidos llegó la noche de este miércoles a Ecuador y se pronunció en X sobre la reunión, la mañana de este jueves.
Daniel Noboa, Marco Rubio
Marco Rubio descendiendo del avión en territorio ecuatoriano para luego ser recibido por la canciller Gabriela Sommerfeld. Foto: Cancillería.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Ecuador la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, como parte de una visita oficial enfocada en temas de seguridad, migración y cooperación bilateral. Su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se produjo a las 20:37, tras una escala en México, donde mantuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rubio fue recibido en la terminal aérea por la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Posteriormente, se trasladó a su lugar de descanso sin ofrecer declaraciones públicas. Horas antes de su encuentro en Carondelet, el funcionario estadounidense difundió un mensaje en la red social X, en el que destacó la relación estratégica entre ambos países. “Estamos alineados como socios clave para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional y el terrorismo”, señaló.

Rubio y Noboa tendrán reunión clave

La reunión oficial con el presidente Daniel Noboa se programó para este jueves 4 de septiembre, entre las 08:30 y 09:00, en el Palacio de Carondelet. Desde las primeras horas de la mañana se registró un fuerte despliegue de seguridad en el centro histórico de Quito. A las 07:40, personal policial amplió el cerco de vallas metálicas en los alrededores del Palacio, impidiendo el paso vehicular y peatonal en la zona.

Según informó la Cancillería, la agenda bilateral entre Rubio y Noboa aborda tres ejes principales. El fortalecimiento de la cooperación en seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico es uno de ellos. La gestión de la migración irregular; y asuntos de comercio, son otros dos puntos. En este contexto, se prevé que se formalicen acuerdos para mejorar la capacidad operativa del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con apoyo técnico y capacitación por parte de especialistas estadounidenses.

Varios puntos en reunión bilateral

Otro de los puntos en discusión tratará un programa de acogida de hasta 300 refugiados por año en territorio ecuatoriano, provenientes de terceros países.

La agenda de Rubio inició con un desayuno de trabajo y continuará con una reunión privada con Noboa. Seguidamente habrá un encuentro ampliado que contará con la presencia de la canciller Sommerfeld, otros ministros de Estado y representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Se espera que, tras estas reuniones, a las 10:30 se ofrezcan declaraciones conjuntas a la prensa. La visita de Rubio refuerza la presencia de altos funcionarios estadounidenses en Ecuador, luego de la reciente llegada de una delegación del Congreso que mantuvo conversaciones con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sobre cooperación en seguridad y defensa.

