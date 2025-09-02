Plan ‘Nos Cuidamos’: Policía ingresará a escuelas por flagrancia, orden judicial o riesgo

El Gobierno de Ecuador lanzó el plan ‘Nos Cuidamos’ este lunes, 1 de septiembre de 2025, para fortalecer la seguridad en los planteles educativos. El presidente Daniel Noboa presentó la iniciativa en el colegio Juan Montalvo de Quito durante el inicio del año lectivo Sierra-Amazonía.

El programa busca blindar al sistema educativo ante amenazas y violencia. La Policía Nacional podrá entrar a escuelas solo bajo tres condiciones específicas.

Medidas del plan ‘Nos Cuidamos’

El presidente Noboa enfatizó la necesidad de proteger a los jóvenes de la delincuencia. El plan ‘Nos Cuidamos’ surge como respuesta a un pedido ciudadano. El objetivo es que los estudiantes se sientan seguros en sus espacios de aprendizaje.

La ministra de Educación, Alegría Crespo, explicó que la actuación policial tendrá un protocolo estricto. La policía solo podrá ingresar por flagrancia, orden judicial o riesgo inminente.

El riesgo inminente incluye extorsión a docentes, tenencia de armas o microtráfico de drogas. Estas situaciones ameritan la presencia policial inmediata. La ministra Crespo asegura que se seguirán los protocolos del Ministerio de Educación.

La estrategia incluye la protección de estudiantes y docentes sin vulnerar la autonomía escolar. El gobierno busca crear un entorno libre de violencia y delincuencia para la comunidad educativa.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que 11.000 policías reforzarán la seguridad. Estos agentes se encargarán de proteger las escuelas y colegios.

Nuevas materias y enfoques educativos

El presidente Noboa anunció la creación de la materia “Educación para la Seguridad”. Esta asignatura se impartirá en este año lectivo. Su propósito es formar a los estudiantes para que sepan cómo actuar ante situaciones de peligro. También se busca prevenir su vinculación con grupos criminales.

El ministro Reimberg destacó la importancia de esta materia. El objetivo es sembrar una cultura de paz entre los jóvenes. También se busca formar a los estudiantes en prevención y autocuidado.

La ministra Crespo informó sobre la inclusión de un minuto cívico. Se realizará cada lunes en las instituciones educativas. El minuto cívico busca reforzar el patriotismo y las medidas de seguridad.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral para mejorar la convivencia y seguridad. El Gobierno considera la educación una prioridad para la tranquilidad de las familias ecuatorianas.

Inseguridad en las escuelas ecuatorianas

El plan ‘Nos Cuidamos’ responde a hechos de inseguridad recientes. Entre enero y junio de 2025 se registraron varios incidentes. Tres estudiantes en Quito fueron detenidos por portar armas. El 19 de junio, un estudiante hizo disparos dentro de un colegio. Esto obligó a suspender las clases presenciales.

La Policía Nacional también ha recibido denuncias por extorsiones. Docentes y familias han reportado intentos de cobro de “vacunas”. También se ha detectado microtráfico cerca de los planteles.

El gobierno busca con este plan crear un ambiente de paz. La presencia policial se considera una herramienta necesaria. La estrategia prioriza la seguridad sin interferir en el desarrollo académico normal. La meta es que los jóvenes puedan estudiar y formarse sin miedo.